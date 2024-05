Por que o Windows deixará de medir a velocidade da RAM em MHz?

Caso não saibam, a memória RAM é um tipo de memória volátil que armazena dados temporariamente em um computador. Ela é caracterizada por seu acesso aleatório, o que significa que é possível acessar qualquer dado na memória com a mesma rapidez, independentemente de sua localização.

Funciona, de certa forma, como uma área de trabalho para o computador. Quando um programa é executado, suas instruções e dados são carregados na memória RAM para que a CPU possa acessá-los rapidamente. Isso permite que o computador realize múltiplas tarefas ao mesmo tempo e execute programas de forma fluída.

Embora a memória RAM costumava ser medida em MHz (megahertz), a Microsoft fez uma alteração no Gerenciador de tarefas do Windows que, embora possa parecer insignificante à primeira vista, é de grande importância: a velocidade da memória RAM agora será medida em MT/s (megatransferências por segundo).

Por que essa mudança?

A indústria está deixando de usar o termo MHz para medir a velocidade da memória RAM e adotando o termo MT/s. Isso se deve ao fato de que os MHz são uma medida de frequência, enquanto MT/s é uma medida de velocidade de dados.

Em princípio, não deverá haver nenhuma mudança significativa para os usuários. A quantidade de memória RAM disponível e seu desempenho permanecerão os mesmos. A única diferença será a forma como a velocidade da RAM é exibida no Gerenciador de Tarefas.

Quando estará disponível essa mudança?

Por enquanto, essa alteração está disponível apenas para os usuários do programa Windows Insiders no formato beta para a compilação 22365.3570. A Microsoft ainda não anunciou quando a alteração será distribuída em massa para todos os usuários.

O uso de MHz para medir a velocidade da RAM remonta à época da memória SDRAM, onde havia uma relação direta entre a frequência e a velocidade de transferência de dados. No entanto, com a introdução da memória DDR (Dual Data Rate), essa relação foi quebrada.

Qual a diferença entre MHz e MT/s?

MHz (megahertz) : Mede a frequência , ou seja, o número de vezes que o sinal da memória RAM muda de estado por segundo.

: Mede a , ou seja, o número de vezes que o sinal da memória RAM muda de estado por segundo. MT/s (megatransferências por segundo): Mede a velocidade de transferência de dados, ou seja, a quantidade de dados que a memória RAM pode transferir por segundo.

Esta mudança da Microsoft é uma forma de se adaptar às novas tecnologias e fornecer aos usuários informações mais precisas sobre a velocidade da sua memória RAM. Embora não deva haver nenhuma mudança significativa no desempenho do computador, é importante estar ciente dessa mudança para interpretá-la corretamente no Gerenciador de tarefas.