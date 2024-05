OpenAI lançou um curso gratuito para dominar o ChatGPT e o MidJourney: como se inscrever?

Logotipo do ChatGPT

No campo da Inteligência Artificial (IA) generativa, os “prompts” ou indicações são o elemento fundamental para orientar os modelos e obter resultados precisos, relevantes e criativos. Em termos simples, os prompts funcionam como instruções detalhadas que especificam para o modelo o que se espera que ele gere, seja um texto, uma imagem, um código ou qualquer outro tipo de conteúdo.

ANÚNCIO

Ao fornecer instruções desse tipo, os usuários podem orientar os modelos para resultados precisos, relevantes e surpreendentes, impulsionando a inovação e abrindo um mundo de possibilidades em várias áreas.

E por isso mesmo, a OpenAI, a empresa por trás do famoso modelo de linguagem ChatGPT e do gerador de imagens MidJourney, deseja promover o acesso ao uso da inteligência artificial generativa, capacitando especialistas na criação de conteúdo para sistemas de IA.

Então, você é apaixonado por tecnologia e quer fazer parte da vanguarda em IA? Você pode aprender a criar prompts eficazes que impulsionem as capacidades dos grandes modelos de linguagem como ChatGPT e MidJourney com o curso gratuito "ChatGPT Prompt Engineering for Developers".

O que você vai aprender neste curso?

Para integrar grandes modelos de linguagem (LLMs) na criação de aplicativos .

. Para resumir e transformar textos , incluindo a condensação de resenhas, tradução, correção de documentos, extração de informações relevantes e expansão de ideias para redação automática de emails.

, incluindo a condensação de resenhas, tradução, correção de documentos, extração de informações relevantes e expansão de ideias para redação automática de emails. A criar prompts eficazes que orientem os sistemas de IA para os melhores resultados possíveis.

que orientem os sistemas de IA para os melhores resultados possíveis. Para compreender as capacidades e limitações da inteligência artificial generativa .

. A desenvolver e otimizar conteúdo para que os sistemas de IA respondam de forma precisa e eficaz às consultas dos usuários.

Para quem é destinado este curso?

Desenvolvedores de software que queiram se especializar em engenharia de prompts.

que queiram se especializar em engenharia de prompts. Qualquer pessoa interessada na inteligência artificial generativa e seu potencial para criar conteúdo inovador.

Como se inscrever?

O curso é totalmente gratuito e você só precisa seguir estes passos:

Acesse o seguinte link: https://www.deeplearning.ai/short-courses/chatgpt-prompt-engineering-for-developers/

Clique no botão " Inscreva-se gratuitamente ".

". Siga as instruções para criar uma conta ou fazer login em DeepLearning.AI.

Uma profissão em ascensão

A engenharia de prompts é uma carreira relativamente nova que se concentra em obter os melhores resultados possíveis dos grandes modelos de linguagem (LLMs). Seus profissionais são essenciais para a comunicação entre humanos e sistemas de IA, pois criam as instruções que orientam esses sistemas para o resultado desejado.

As habilidades de um engenheiro de prompts incluem a criação, avaliação e refinamento de prompts, a compreensão das capacidades e limitações da IA generativa e a comunicação eficaz com os sistemas de IA.

Os engenheiros de prompts estão cada vez mais procurados por empresas que buscam aproveitar o potencial da IA generativa para criar aplicações inovadoras.

Então, este curso da OpenAI é uma excelente maneira de começar sua carreira em engenharia de prompts e se tornar um líder no campo da inteligência artificial generativa.