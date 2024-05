O Nintendo Switch vendeu mais de 140 milhões de consoles

Fontes oficiais da Nintendo informaram que o Nintendo Switch ultrapassou os 140 milhões de consoles vendidos em seus sete anos de existência. O número é impressionante, em uma era em que a concorrência de dispositivos de jogos foi aumentada com a inclusão do PC e do celular como opções reais para muitos usuários.

Com este número, o Nintendo Switch continua sendo o terceiro console mais vendido de todos os tempos, mas se aproxima muito mais de seus dois concorrentes mais próximos: o Nintendo DS, que está em segundo lugar, e o PlayStation 2 (PS2) que permanece firme no trono.

Tudo indica que o PS2 continuará como o console mais vendido da história por mais alguns anos, pois a Sony vendeu 160 milhões de unidades. O Nintendo DS se aproximou com 154,02 milhões em todo o mundo. O Switch, que está prestes a ser substituído por um novo dispositivo, vendeu 141,3 milhões de unidades.

De acordo com os números que a Nintendo publica em seu site oficial do Japão, o Nintendo Switch é o console mais bem-sucedido da história da empresa, quando combinamos a quantidade de videogames vendidos nos últimos sete anos. No total, foram vendidas 1,235,82 milhões de unidades.

Nintendo Switch

Jogos mais vendidos no Nintendo Switch

Com base em dados fornecidos pela empresa, o Vida Extra fez um top 10 dos jogos de Switch mais vendidos em sua história. Mario Kart Deluxe, que é um jogo maravilhoso, continua liderando a lista com mais de 60 milhões de cópias vendidas. Talvez tenha sido muito ajudado pelo fato de que, no último ano, houve uma promoção do console com o jogo a um preço imbatível em vários países da América Latina (incluindo o Chile).

Aqui está a lista dos jogos mais vendidos para o Nintendo Switch.

Mario Kart 8 Deluxe: 60,58 milhões

60,58 milhões Animal Crossing: New Horizons_ 44.79 milhões

Super Smash Bros. Ultimate: 33.67 milhões

A Lenda de Zelda: Breath of the Wild: 31,61 milhões

Super Mario Odyssey: 27.65 milhões

Pokémon Espada e Escudo: 26,17 milhões

Pokémon Escarlate e Púrpura: 24,36 milhões

Super Mario Party: 20,34 milhões

A Lenda de Zelda: Lágrimas do Reino: 20,28 milhões

New Super Mario Bros. U Deluxe: 17,20 milhões

Esperamos a chegada do Nintendo Switch 2

Temos notícias do Nintendo Switch 2. O presidente da Nintendo, Shuntaro Furukawa, emitiu um comunicado através das redes sociais da empresa, anunciando que a companhia fornecerá informações sobre o novo console pela primeira vez antes do final do ano fiscal no Japão (março de 2025). Portanto, aproveitamos esta oportunidade para revelar todos os rumores que surgiram sobre o dispositivo da Grande N dos videogames.

É o primeiro anúncio importante sobre a sucessora do Nintendo Switch, mas não é o primeiro oficial. Em novembro de 2023, Shinya Takahashi, diretor e principal executivo da Nintendo, havia dito que o novo console chegaria no final de 2024. E agora, com as declarações do presidente da Nintendo, as datas foram adiadas um pouco, mas ainda estão dentro do intervalo que já esperávamos.

Nas declarações de Takahashi, de novembro do ano passado, não havia detalhes sobre as características do console, mas ele disse que os especialistas que estavam trabalhando no desenvolvimento do console estavam trabalhando simultaneamente em hardware e software, ao contrário dos consoles anteriores em que os programas de interface não começavam até que o equipamento físico estivesse montado.