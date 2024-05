O Instagram imita esta função do Telegram e do WhatsApp: mensagens temporárias

A privacidade e segurança nas mensagens diretas são fundamentais nesta era de explosão digital. As conversas entre duas pessoas ou empresas costumam estar expostas a várias situações, incluindo a possibilidade de o conteúdo se tornar público. É por isso que o Instagram tomou a medida de imitar uma função que o Telegram e o WhatsApp têm há algum tempo: as mensagens que se autodestroem.

Nas conversas diretas da rede social de fotos, você pode ativar a opção de fazer com que cada mensagem que você envie desapareça assim que for vista pela conta com a qual você está compartilhando informações.

Trata-se de uma função ideal para compartilhar informações sensíveis que deseja proteger e manter em total privacidade. O melhor é que você pode ativar a opção em conversas selecionadas e não em toda a mensageria direta do Instagram. Siga esses passos simples para habilitar as mensagens que se autodestroem na rede social do Meta.

Mensagens autodestrutivas no Instagram

A maneira de ativar mensagens que se autodestroem é muito fácil. A primeira coisa que você deve saber é que no Instagram é chamado de "Modo Efêmero".

Entre no Instagram Dirija-se para a área de mensagens diretas Escolha uma das conversas que você já tem ou inicie uma nova conversa Na parte inferior, logo acima da caixa de texto e reações, deslize o dedo para cima Lá você verá "Ativar o Modo Efêmero", então quando soltar estará habilitado Para desativá-lo, você deve realizar a mesma ação.

A seguir, compartilhamos as imagens de como a aplicação deve parecer quando você ativar a função de mensagens que se autodestroem.

Instagram Modo Efímero Meta

Há um bom tempo, as redes sociais fazem parte do nosso dia a dia. Elas nos permitem nos comunicar, compartilhar conteúdo e conversar com nossos amigos. Além disso, as plataformas são atualizadas regularmente, adicionando novas funcionalidades e inovando com suas ferramentas.

No entanto, é necessário usar com muito cuidado cada uma das ferramentas e ativar os escudos de segurança para evitar a vulnerabilidade das informações privadas.