Novo botão mágico no YouTube: pule para o que você realmente quer ver graças à IA

Lançado ao público em 2005, o Youtube é uma plataforma que veio para ficar. Por isso, já não é apenas um lugar para ver vídeos musicais. Atualmente, é possível encontrar todo tipo de conteúdo, como vlogs, tutoriais ou vídeos ao vivo. Também oferece recursos para criadores e espaço para interagir nos comentários. E agora, uma novidade com inteligência artificial se junta à plataforma do Google.

Conforme foi divulgado, o YouTube decidiu lançar uma nova função impulsionada por IA criada para permitir que os usuários pulem diretamente para as partes mais interessantes dos vídeos. Aqui revisamos todos os detalhes.

A nova função com IA do Youtube

Estamos falando de uma característica conhecida como “Pular para a parte mais interessante” ou “Avançar em inglês, que serve especialmente para que os espectadores otimizem seu tempo, melhorando a experiência e ajudando-os a focar apenas no que mais lhes importa.

Assim, desde março passado, essa função está em fase de testes e agora finalmente está acessível para os assinantes Premium que acessarem através da página de recursos experimentais do YouTube. Como funciona? Bem, utilizando inteligência artificial para analisar os padrões de visualização e o comportamento dos usuários.

Basicamente, esta ferramenta identifica as seções do vídeo que mais capturam a atenção dos usuários, permitindo avançar diretamente para esses pontos destacados com apenas dois cliques. Dessa forma, as pessoas poderão consumir vídeos e conteúdos interessantes de forma "mais eficiente", especialmente quando se deparam com conteúdos desconhecidos.

Claro que sempre há aqueles que amam e aqueles que odeiam uma atualização. Seus detratores? Em sua maioria criadores de conteúdo, que poderiam temer que suas peças audiovisuais agora sejam reproduzidas menos do que antes, impactando diretamente em seu alcance, e, portanto, seriam diretamente afetados.

Por enquanto, a função está limitada apenas a usuários Premium e está disponível apenas no aplicativo móvel para vídeos em inglês nos Estados Unidos. Sua implementação será gradual até atingir todo o mundo, então ainda há tempo para entender qual será o verdadeiro alcance dessa nova função com inteligência artificial do YouTube.