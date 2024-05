Mancha solar gigantesca desafia a Terra com super explosão de classe X: um novo Carrington?

Não é segredo para ninguém que estamos no auge do máximo solar, um período de alta atividade no ciclo solar que ocorre a cada 11 anos. Por isso, ao longo do ano temos testemunhado um aumento nos fenômenos relacionados com o astro rei, como o aumento de explosões ou tempestades que até mesmo têm afetado nosso planeta Terra. As explosões solares são classificadas em categorias, como as classes A, B, C e M. A mais intensa? A explosão solar de classe X, que é justamente o tipo que tem ocorrido ultimamente.

De acordo com a NASA, a mancha solar AR3664 teve uma nova série de poderosas erupções, incluindo uma enorme explosão de classe X na madrugada de 9 de maio, confirmada pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA), que alertou sobre os possíveis riscos desse fenômeno.

Mancha solar NASA

O Sol continua com poderosas erupções

Estamos falando de um fenômeno que na prática é 15 vezes maior que a Terra, por isso as preocupações com seu tamanho e atividade magnética não demoraram a surgir.

Como mencionado, seu impacto na Terra pode ser bastante significativo: desde interromper as comunicações por rádio até causar problemas nas redes elétricas. De fato, a última erupção, que atingiu seu pico às 5h13 EDT de 9 de maio, causou apagões de rádio de onda curta na Europa e na África.

A NOAA, através do seu Centro de Previsão do Clima Espacial, já havia alertado sobre a possibilidade de um aumento na atividade de erupções solares, devido à crescente complexidade magnética da Região 3664. E estavam certos.

Além disso, a NOAA emitiu um alerta severa (G4) de vigilância de tempestade geomagnética para esta sexta-feira, 10 de maio, indicando que as perturbações podem persistir até mesmo durante o final de semana.

Dada a magnitude dessas gigantescas tempestades, originadas por ejeções de massa coronal (CME) no Sol, a infraestrutura tecnológica terrestre, incluindo sistemas de navegação por satélite e redes elétricas, estariam em risco. E sejamos francos: Há 11 anos - no último máximo solar - não dependíamos tanto das telecomunicações como dependemos hoje.

Por enquanto, a comunidade científica continuará monitorando a evolução desta mancha solar e as possíveis CME que poderiam ocorrer, se ainda não foi divulgado um plano de contingência. A que nos lembra? Isso mesmo, à histórica mancha solar de Carrington de 1859, conhecida por causar tempestades geomagnéticas que afetaram a tecnologia da época.

No entanto, é importante mencionar que, devido ao grande tamanho de AR3664, esta mancha solar é visível da Terra sem aumento, mas se quiser observá-la, lembre-se de usar seus óculos para eclipses solares. E se você não os tiver, aqui está um vídeo para você: