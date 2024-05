Gamescom: Wargaming confirma presença e traz seus maiores jogos ao evento

A gamescom latam está chegando e os anúncios não param de acontecer. Depois de revelar quem são os finalistas do prêmio BIG 2024, chegou a hora de conhecer as grandes empresas que marcarão presença no maior evento de games da América Latina. Após grandes nomes como Ubisoft e Atari confirmarem que estarão na gamescom latam, foi a vez da Wargaming, desenvolvedora e distribuidora premiada que vem para o evento com dois de seus maiores títulos.

ANÚNCIO

Os visitantes que passarem pelo stand da Wargaming na gamescom terão a oportunidade de interagir com os MMOs mais populares da desenvolvedora: World of Tanks, conhecido por ser o primeiro MMO dedicado ao combate de tanques de guerra; e World of Warships, um dos mais famosos jogos de combate naval.

A empresa já é presença constante no BIG Festival e não podia ficar de fora da primeira edição da gamescom latam. Em declaração, Kristhian Mancilla, Gerente de Comunidade para a Língua Portuguesa do jogo World of Warships, afirmou que a oportunidade de retornar a um evento no Brasil é algo empolgante e que promete novidades para os jogadores.

“Temos certeza que aproveitaremos dias repletos de diversão e esperamos contribuir nesta grande festa com diversas atividades e novidades de conteúdo que vão agradar a comunidade de gamers brasileiros”.

Os ingressos já estão disponíveis!

A gamescom latam acontece entre os dias 26 e 30 de junho, no São Paulo Expo, conhecido pavilhão de eventos na zona sul de São Paulo. O maior evento de games da América Latina contará com a presença de desenvolvedoras e distribuidoras de jogos que prometem criar momentos inesquecíveis para os jogadores de todos os estilos.

Para quem quiser comparecer ao evento, a venda de ingressos já está sendo realizada. Os valores vão de R$100 a meia-entrada para o primeiro dia de evento, a R$790 o pacote completo que dá direito a entrada nos quatro dias. A venda está sendo realizada de forma online, conforme orientações disponíveis no site do evento.