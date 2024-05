Descubra a ‘Regra dos 26′: o segredo da NASA para a soneca perfeita

Há quem as odeie e outros que não conseguem viver sem elas. Estamos a falar dos cochilos, um descanso no meio do dia antes de continuar com as tarefas. Existem pesquisas que sugerem que um breve período de sono pode melhorar significativamente os sentidos, bem como o desempenho cognitivo e até o estado de espírito. Mas entre tanta informação a circular sobre o assunto, há uma que se destaca por ser apoiada pela Universidade de Harvard e também pela NASA.

ANÚNCIO

Tudo isso porque os astronautas da NASA não apenas estudam o espaço. Eles também experimentam consigo mesmos, chegando a aperfeiçoar uma técnica para realizar a sesta ideal, um método conhecido como a “Regra dos 26″.

A NASA descobriu que dormir por 26 minutos melhora o desempenho em 34% e o estado de alerta em 54% Flickr

O que é a ‘Regra dos 26′?

Esta técnica tem sido apoiada por quase três décadas, prometendo melhorar significativamente o desempenho das pessoas que a praticam, como é o caso dos astronautas que devem estar sempre alerta e com todos os sentidos aguçados durante as missões espaciais.

Assim, a famosa "Regra dos 26" consiste em tirar uma soneca exatamente de 26 minutos no meio do dia de trabalho. De acordo com estudos realizados pela NASA, este tempo específico aumenta o desempenho em 34% e o estado de alerta em 54%.

Como era de esperar, esta técnica começou a ser desenvolvida porque era necessário garantir que os astronautas pudessem manter sua eficácia ao realizar tarefas críticas no espaço. E, curiosamente, esta técnica não é apenas endossada pela NASA, mas

A eficácia da “Regra dos 26″ não é apenas comprovada pela NASA, mas também é respaldada por prestigiosas instituições como a Universidade de Harvard e a Clínica Mayo, que concordam que a duração ideal de uma soneca deve sempre ser entre 20 e 30 minutos. A razão? Evitar sonolência excessiva e outros efeitos colaterais que podem afetar negativamente o desempenho e o estado de espírito.

Portanto, já sabem: Uma sesta curta e controlada pode ser uma ótima opção para render mais no dia a dia, além de cuidar dos nossos corpos e saúde mental em períodos de alta exigência, assim como acontece com os astronautas no espaço.