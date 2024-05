Assim você pode evitar que hackers rastreiem sua localização através do Telegram

O Telegram é um dos melhores aplicativos de mensagens do mundo. Há alguns anos, tornou-se um sério concorrente do WhatsApp, e embora os números ainda o mantenham muito distante do aplicativo do Meta, é uma boa opção que conseguiu encontrar seu lugar no universo de serviços de chat.

A quantidade de recursos que o Telegram possui é um dos principais atrativos para os usuários. Um grande número de pessoas utiliza este aplicativo em vez do WhatsApp para se comunicar. Foi dentro deste serviço de mensagens que os canais foram lançados, com amplos grupos nos quais há música, séries, filmes e qualquer tipo de conteúdo que se possa imaginar.

Tem seus aspectos negativos, como tudo na vida. No caso do Telegram, é uma função dentro de sua interface que, se você não estiver atento, poderia ser vítima de uma violação de sua segurança, pois poderiam rastrear sua localização.

O objetivo desta resenha não é fazer com que deixe de usar o Telegram, pois consideramos um ótimo serviço de mensagens. A ideia é que esteja atento para não expor informações tão delicadas como a localização.

Não permita que você seja rastreado no Telegram

Dentro do Telegram, existe uma função chamada “Pessoas Próximas”. Os desenvolvedores do aplicativo a habilitaram como uma espécie de iniciativa social, na qual os usuários que estão próximos podem se conhecer pelo aplicativo e, se houver interesse mútuo, marcar um encontro.

O negativo é que pode ser um pouco invasivo receber mensagens de pessoas que não conhece e que estão próximas a você. Um relatório do Xataka destaca que existe um site que estava utilizando a API do Telegram para extrair dados de localização das pessoas.

Felizmente, o Telegram não permite que sua localização exata seja filtrada. Sempre há um raio de pelo menos 800 metros, mas ainda assim é pouco, os cibercriminosos poderiam descobrir sua localização.

Desative “Pessoas Próximas”

Abra o menu no seu celular e clique em “Pessoas Próximas”. Em seguida, clique em “Ocultar” para evitar que pessoas desconhecidas tenham acesso à sua localização.