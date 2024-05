A nave Starliner conseguirá sair da Terra? Já há uma nova data para a missão tripulada da Boeing

A corrida espacial privada não é dominada apenas por empresas como SpaceX de Elon Musk ou Blue Origin de Jeff Bezos. Nesta disputa, também encontramos outras como Virgin Galactic, Rocket Lab, Sierra Nevada Corporation e Boeing, que, embora tenha enfrentado recentes desafios com sua cápsula Starliner, continua sendo um jogador relevante nesta disputa pelo primeiro lugar na indústria aeroespacial.

Lembremos que a Boeing possui contratos já assinados com a NASA e o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, e em 7 de maio chamou a atenção do mundo por um lançamento tripulado que acabou não acontecendo devido a um "comportamento anômalo" no tanque de oxigênio líquido do estágio superior Centaur do foguete ULA Atlas V, que ocorreu horas antes do grande momento.

Lançamento NASA (John Raoux/AP)

Será que a nave Starliner conseguirá sair da Terra?

No entanto, apesar do contratempo mencionado, “está previsto que o voo de teste tripulado da Boeing para a NASA seja lançado não antes das 6:16 pm EDT de sexta-feira, 17 de maio, para a Estação Espacial Internacional. Após uma revisão abrangente dos dados concluída na terça-feira, a ULA (United Launch Alliance) decidiu substituir uma válvula de regulação de pressão no tanque de oxigênio líquido do estágio superior Centaur do foguete Atlas V.”, conforme informado no site oficial da National Aeronautics and Space Administration.

Lembremos que o incidente anterior ocorreu quando faltavam apenas duas horas para o lançamento da Starliner, que tinha como destino a Estação Espacial Internacional (ISS). Felizmente, as equipes de controle detectaram a tempo as irregularidades que impediam garantir uma missão segura, e esta história não terminou em tragédia como a história dos mártires do Apolo 1.

Por isso, para resolver esse inconveniente, a United Launch Alliance (ULA), colaboradora do projeto, decidiu substituir uma válvula de regulação de pressão como medida corretiva. Este componente foi identificado como a principal origem do “problema” que levou à suspensão do lançamento. Além disso, foi divulgado que a equipe realizará uma série de testes de vazamentos e verificações funcionais para garantir que não surjam novos problemas antes do lançamento.

O Boeing Crew Flight Test da @NASA agora está programado para ser lançado não antes das 18h16 EDT de sexta-feira, 17 de maio, para a @Space_Station. Após uma revisão minuciosa dos dados concluída na terça-feira, a ULA (United Launch Alliance) decidiu substituir uma válvula de regulação de pressão no oxigênio líquido… pic.twitter.com/Bh6bOHzgJt — NASA Space Operations (@NASASpaceOps) 8 de maio de 2024

No entanto, esta missão busca fazer história ao levar os astronautas da NASA Butch Wilmore e Suni Williams ao espaço. Seu objetivo? Realizar testes na ISS por cerca de uma semana e depois retornar ao sudoeste dos Estados Unidos usando um sistema de paraquedas. Uma vez completado o voo, a Starliner poderá obter sua certificação final para operações regulares e posicionar ainda mais sua operação aeroespacial.

"Wilmore e Williams permanecerão em quarentena nos quartos da tripulação do Kennedy da NASA até a próxima oportunidade de lançamento. O duo será o primeiro a lançar a bordo da Starliner para a estação espacial como parte do Programa de Tripulação Comercial da agência", afirmou a NASA.