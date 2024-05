Uma ‘traição’ há 39 anos marcou para sempre a relação distante entre Bill Gates e Steve Jobs

A indústria tecnológica tem sido marcada, desde sempre, por uma relação complexa entre seus líderes. Embora exista uma colaboração necessária para impulsionar a inovação e o desenvolvimento de novas tecnologias, também existe uma competição feroz pelo domínio do mercado e a quota de usuários. Essa dinâmica cria um ambiente onde a cooperação e a rivalidade coexistem, o que tem sido terreno fértil para encontros e desencontros.

ANÚNCIO

Nesse grupo de mentes brilhantes, nomes como Bill Gates e Steve Jobs ecoam fortemente na história da tecnologia. Por um lado, o cofundador da Microsoft, uma figura tão influente que suas opiniões continuam sendo manchetes. Por outro, o cofundador da Apple, falecido em 2011, lembrado por seu gênio criativo e histórias que refletem seu impacto na vida de muitos.

No entanto, para além de suas conquistas individuais, a relação entre os dois foi marcada por uma intensa rivalidade que durou mais de três décadas.

Colaboração e ruptura: os primórdios de uma rivalidade

Embora tenham colaborado de perto em seus primeiros dias - a Microsoft desenvolveu software para o Apple II na década de 1980 - a situação deu uma guinada radical com o lançamento do Windows 1.0 em 1985. Com este sistema operacional com interface gráfica de usuário, a Microsoft buscava se tornar independente da Apple e estabelecer seu próprio domínio no mercado.

Para Steve Jobs, este lançamento foi uma traição. Ele considerava que Gates havia se apropriado de ideias da Apple sem dar o devido crédito. A rivalidade se intensificou e as críticas não demoraram a surgir. Jobs chegou a afirmar que o Windows 1.0 marcaria "uma era sombria nos computadores".

Bill Gates, por sua vez, adotou uma postura mais conciliadora. Embora tenha reconhecido a competição existente, também a viu como um motor de superação mútua. Em suas próprias palavras: "Acredito que ambos tínhamos um vizinho rico chamado Xerox [uma empresa muito influente na década de 80] e eu entrei em sua casa para roubar a TV, mas descobri que Jobs já a tinha roubado".

Apesar de suas diferenças, tanto Gates quanto Jobs deixaram uma marca indelével no mundo da tecnologia. Suas visões, embora opostas em algumas ocasiões, impulsionaram a inovação e moldaram o curso da indústria como a conhecemos hoje.

A rivalidade entre Gates e Jobs nos lembra que a competição pode ser um motor de progresso, desde que seja mantida dentro dos limites do respeito e da ética. Também nos ensina que a colaboração, mesmo entre visões opostas, pode gerar grandes avanços.