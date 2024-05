Sete dicas práticas para recuperar o desempenho do seu computador

A ideia de que os produtos tecnológicos perdem desempenho com o tempo é uma triste realidade que muitos usuários experimentam. Essa perda pode se manifestar de várias maneiras, como uma diminuição na velocidade de processamento, uma maior duração da bateria ou uma menor capacidade de resposta dos aplicativos.

ANÚNCIO

Por que isso acontece?

As causas disso variam de acordo com o tipo de produto e seu uso. No entanto, alguns dos fatores mais comuns incluem:

Obsolescência programada: algumas empresas projetam seus produtos com uma vida útil limitada , o que significa que com o tempo o software ou o hardware se tornam incompatíveis com as atualizações ou com as novas aplicações. Isso pode obrigar os usuários a comprar novos produtos para manter o mesmo nível de desempenho.

algumas empresas projetam seus produtos com uma , o que significa que com o tempo o software ou o hardware se tornam incompatíveis com as atualizações ou com as novas aplicações. Isso pode obrigar os usuários a comprar novos produtos para manter o mesmo nível de desempenho. Software pesado: as aplicações e o sistema operacional podem se tornar mais pesados e exigentes com o tempo, o que requer mais recursos de hardware para funcionar corretamente. Isso pode causar uma desaceleração geral do dispositivo.

as aplicações e o sistema operacional podem se tornar mais pesados e exigentes com o tempo, o que requer mais recursos de hardware para funcionar corretamente. Isso pode causar uma desaceleração geral do dispositivo. Acumulação de arquivos temporários: os arquivos temporários, o cache e outros dados residuais podem ocupar espaço de armazenamento e desacelerar o sistema.

os arquivos temporários, o cache e outros dados residuais podem ocupar espaço de armazenamento e desacelerar o sistema. Malware: vírus, spyware e outros softwares maliciosos podem afetar o desempenho do dispositivo ao consumir recursos, retardar os aplicativos e, em alguns casos, até danificar o hardware.

vírus, spyware e outros softwares maliciosos podem afetar o desempenho do dispositivo ao consumir recursos, retardar os aplicativos e, em alguns casos, até danificar o hardware. Bateria degradada: as baterias de íon de lítio, usadas na maioria dos dispositivos eletrônicos portáteis, perdem capacidade com o tempo e os ciclos de carga, o que pode resultar em uma menor duração da bateria e desempenho reduzido.

O tema é que isso pode afetar sua produtividade, causar frustração e até mesmo danificar alguns componentes se as medidas adequadas não forem tomadas. Portanto, Computer Hoy compartilhou sete ações que você pode realizar agora mesmo para otimizar seu equipamento e recuperar seu desempenho:

1. Limpeza física do hardware:

O pó e a sujeira podem acumular-se nos ventiladores e outros componentes internos, causando superaquecimento e desacelerando o sistema.

Desliga o computador, desconecta todos os cabos e abre a carcaça.

Utilize um pano macio e seco para limpar as superfícies internas com cuidado, evitando molhar os componentes.

Pode usar ar comprimido para remover o pó de áreas de difícil acesso.

2. Exclua arquivos desnecessários:

Ficheiros antigos, temporários, cache e descargas que já não precisas ocupam espaço no disco rígido e podem afetar o desempenho.

Utilize as ferramentas integradas no Windows ou macOS para excluir esses arquivos de forma segura.

3. Desinstale programas que não utiliza:

Aplicações que já não utilizas não ocupam apenas espaço de armazenamento, mas também podem estar em execução em segundo plano e consumir recursos.

Verifique a lista de programas instalados no seu PC e desinstale aqueles que não forem necessários.

4. Verifique as permissões dos aplicativos:

É importante proteger a tua privacidade e evitar que aplicações acedam aos teus dados sem o teu consentimento.

Verifique a configuração de privacidade no seu sistema operacional e certifique-se de que apenas os aplicativos necessários tenham acesso às suas informações pessoais.

5. Limpe o cache dos navegadores:

Os navegadores armazenam uma grande quantidade de dados em cache que podem retardar o carregamento das páginas.

Limpe o cache dos seus navegadores web periodicamente para melhorar o desempenho.

6. Faça um backup:

É fundamental criar cópias de segurança dos seus arquivos importantes para protegê-los em caso de falhas do sistema, perda ou roubo do dispositivo.

Podes usar serviços na nuvem como Google Drive, Dropbox ou OneDrive, ou ferramentas de terceiros ou integradas no teu sistema operativo (Time Machine no macOS ou Backup do Windows).

7. Atualize o sistema operacional e os aplicativos:

O software desatualizado pode conter erros de segurança e vulnerabilidades que colocam em risco o seu equipamento.

Certifique-se de manter o seu sistema operacional, navegador e aplicativos atualizados para a última versão disponível.

Seguindo estes simples passos, você poderá otimizar o desempenho do seu computador, proteger suas informações e desfrutar de uma experiência de computação mais fluida e segura.