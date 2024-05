Por que Vênus perdeu toda a sua água? Um estudo científico afirma ter encontrado a resposta

As teorias científicas mais fortes sobre Vênus dizem que nosso planeta vizinho já teve água. Estudos realizados sobre sua atmosfera, que dizem ser 100 vezes mais densa do que a da Terra, mostram detalhes em sua superfície que nos indicam que o líquido vital existiu neste mundo, que é um dos mais quentes do Sistema Solar.

Os cientistas estão estudando as causas que levaram à fuga da água de Vênus. Sendo nosso vizinho mais próximo e gêmeo em termos de características compartilhadas, decifrar essa informação ajudará a encontrar vida em algum outro sistema planetário da Via Láctea ou de outra galáxia.

O portal Bio Bio ecoa uma pesquisa publicada pela Universidade do Colorado Boulder (CU Boulder) na qual afirmam ter descoberto as razões pelas quais a água evaporou de Vênus. O estudo aponta que neste mundo havia tanta água quanto na Terra, mas agora o que existe são ninhos de vulcões gerando magma, transformando seu ambiente em um lugar infernal.

Campo magnético de Vênus NASA (Sebastian Carrasco)

Para explicar a perda de água de Vênus, os cientistas propõem um conceito chamado "recombinação dissociativa". Este nome se refere a um processo químico no qual um íon molecular se recombina com um elétron, liberando energia na forma de luz ou calor. Em nosso planeta, este ciclo é responsável pela criação da camada de ozônio, pois faz com que os átomos de hidrogênio sejam disparados para fora.

A cientista responsável por este estudo realizou simulações com os dados já conhecidos sobre Vênus e descobriu que isso ocorreu de forma exagerada em nosso vizinho. É assim que explicam a densidade da atmosfera e o fato de a água ter evaporado completamente.

"Eryn Cangi, cientista pesquisadora do Laboratório de Física Atmosférica e Espacial (LASP) e coautora principal do estudo, disse: 'Estamos tentando descobrir quais pequenas mudanças ocorreram em cada planeta para levá-los a esses estados tão diferentes'."

Ainda há algumas perguntas a serem respondidas e, para isso, está sendo preparada uma missão de exploração para visitar Vênus (missão não tripulada) em 2025.