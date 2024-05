Imagens incríveis: o James Webb revela novos segredos da nebulosa ‘Cabeça de Cavalo’

No espaço, ao longo das décadas de exploração, ocorreram diferentes marcos. Atualmente, um dos mais importantes foi o lançamento do Telescópio Espacial James Webb, que desde 25 de dezembro de 2021 substituiu o Telescópio Espacial Hubble com suas surpreendentes observações do universo em comprimentos de onda infravermelhos. Seu objetivo? Aprender sobre a formação das primeiras galáxias e outros corpos celestes como as estrelas, juntamente com examinar certos exoplanetas potencialmente habitáveis.

Assim e equipado com um espelho principal de 6,5 metros de diâmetro, este telescópio pode capturar imagens com grande nitidez, mostrando-nos novas perspectivas do espaço e seus segredos. Agora não é exceção, pois recentes fotografias divulgadas pela NASA da nebulosa "Cabeça de Cavalo" (ou "horsehead nebula"), localizada a cerca de 1.300 anos-luz da Terra, representam uma conquista sem precedentes.

A captação da nebulosa é um grande avanço na observação espacial IAS / Universidade Paris-Saclay, CNRS

A nebulosa "Cabeça de Cavalo" de James Webb

Estamos falando de uma estrutura complexa composta por gás e poeira, que devido à sua forma foi batizada como "Cabeça de Cavalo" ou Barnard 33, e que tem sido estudada há anos por ter se formado a partir do colapso de uma nuvem interestelar.

Dessa forma, iluminada por uma estrela muito próxima, esta é uma nebulosa que, graças à passagem do tempo e das forças do cosmos, adquiriu a forma que tem hoje, com seu pilar central composto por densos aglomerados de material, parecendo-se com um cavalo.

De acordo com a comunidade científica, esta nebulosa poderia resistir no espaço por mais cinco milhões de anos antes de se dissolver completamente. Está localizada em uma zona de fotodissociação e está exposta à radiação ultravioleta emitida por estrelas jovens e massivas, o que é parte fundamental de sua química.

Claramente, esta nebulosa fascina os especialistas pelo seu potencial estudo de processos físicos e químicos, além de já estar no radar do James Webb, o que facilita as respectivas investigações sobre a sua composição, radiação e evolução no universo.

Por enquanto, a nebulosa “Cabeça de Cavalo” continua sendo um foco de estudo, pois há mais perguntas do que certezas sobre ela. A boa notícia é que pelo menos temos várias fotografias compartilhadas pela NASA para termos uma ideia do que estamos falando.