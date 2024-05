Cruel e impiedoso: é vazada a carta com a qual Elon Musk demitiu 10% dos funcionários da Tesla

Tesla e Elon Musk foram mais uma vez retratados como os vilões. Além dos vários abusos sofridos pelos funcionários da fábrica de carros elétricos, agora foi vazado o conteúdo da carta de demissão dos 10% dos trabalhadores, cerca de 14.000 pessoas que perderam seus empregos.

A forma como os funcionários foram demitidos foi considerada cruel e impiedosa. Expressam aos demitidos que praticamente não servem para nada e é por isso que estão sendo dispensados. Depois de ler a carta, alguns se atrevem a dizer que parece que foi escrita por uma inteligência artificial, já que quem a escreveu parece não ter sentimentos.

O que diz a carta? O El Economista relata o comunicado que vazou e chegou às mãos do The Verge.

"Entro em contato para informar que, após uma revisão cuidadosa de suas restrições laborais permanentes e de sua função, foi determinado que não há nenhum ajuste razoável que permita que você desempenhe as funções essenciais de seu cargo em sua função."

“O próximo passo no processo interativo é a busca alternativa de emprego (processo AJS), que consiste em revisar o banco de empregos interno e externo da Tesla para identificar possíveis posições. Gostaríamos de informar que não identificamos nenhuma vaga para a qual pareça qualificado.”

“Dado as recentes mudanças na empresa, também não prevemos que ocorram vagas deste tipo a curto prazo. Portanto, informamos que temos a intenção de concluir o processo de AJS neste momento. Como não identificamos um cargo alternativo disponível, começaremos a processar sua separação do emprego com a Tesla, com efeito a partir de 3 de maio de 2024.”

A leitura é realmente surpreendente. Em um momento eles dizem que estão procurando uma realocação para você e na mesma carta informam que não encontraram nada e, portanto, estão te demitindo.

Por que a Tesla está em crise?

De acordo com Musk, esta decisão responde à necessidade da empresa - que contava com 140.473 funcionários no final de 2023 - de ser "mais eficiente, inovadora e ambiciosa" diante dos desafios atuais e futuros, em um contexto de vendas decrescentes e competição intensificada.

Desta forma, segundo foi divulgado, as demissões foram comunicadas por e-mail. Na mensagem, Musk expressou que "não há nada que eu odeie mais, mas é preciso fazer isso. Isso nos permitirá ser eficientes, inovadores e ansiosos pelo próximo ciclo da fase de crescimento".

“Realizamos uma revisão abrangente da organização e tomamos a difícil decisão de reduzir o quadro de funcionários em mais de 10% globalmente”, escreveu Musk.

Assim, o também CEO da SpaceX enfatizou a necessidade dessa medida drástica para preparar a Tesla para sua próxima fase de crescimento. E não é por menos, esse ajuste de pessoal ocorre em um momento curioso em que a Tesla também enfrenta a saída de dois executivos-chave, Andrew Baglino, vice-presidente sênior de engenharia de energia e trem de força, e Rohan Patel, diretor global sênior de políticas públicas e desenvolvimento de negócios. Ambos anunciaram por meio da plataforma social X, também de propriedade de Musk, que deixarão a empresa após anos de serviço.