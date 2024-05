Todos os rumores sobre a Nintendo Switch 2: novo console impressionante

Temos notícias do Nintendo Switch 2. O presidente da Nintendo, Shuntaro Furukawa, emitiu um comunicado através das redes sociais da empresa, anunciando que a empresa fornecerá informações sobre o novo console pela primeira vez antes do final do ano fiscal no Japão (março de 2025). Então, aproveitamos esta oportunidade para revelar todos os rumores que surgiram sobre o dispositivo da Grande N dos videogames.

É o primeiro anúncio significativo sobre a sucessora do Nintendo Switch, mas não é o primeiro oficial. Em novembro de 2023, Shinya Takahashi, diretor e principal executivo da Nintendo, disse que o novo console chegaria no final de 2024. E agora, com as declarações do presidente da Nintendo, as datas foram adiadas um pouco, mas ainda estão dentro do intervalo que já esperávamos.

Nas declarações de Takahashi, de novembro do ano passado, não havia detalhes sobre as características do console, mas ele disse que os especialistas que estavam trabalhando no desenvolvimento do console estavam fazendo isso em hardware e software ao mesmo tempo, ao contrário dos consoles anteriores nos quais os programas de interface não começavam até que o equipamento físico estivesse montado.

"Os times de hardware e software continuarão trabalhando juntos, não apenas para o desenvolvimento de nosso software e hardware dedicados para plataformas de videogames, mas também para acessórios e outros produtos de hardware, com o objetivo de criar produtos que os consumidores desfrutem ao jogar", disse Shinya Takahashi.

O que sabemos sobre o Nintendo Switch 2?

Rumores indicam que o Nintendo Switch virá com uma tela de 8 polegadas, mas, para desapontamento de muitos, será LCD. Embora tenha sido dito em um momento que poderia dispensar o dock, há outros relatos de patentes que mostram designs da base para conectar o console a telas maiores.

As imagens mostram como a integração deste bloco giratório no centro do dock, capaz de girar 180 graus, que incorpora todas as portas de conexão para enviar o sinal do console portátil para a tela. Até os malucos do Nintendo Life chegaram ao ponto de montar um render 3D com base nas ilustrações.

Será que se chamará Nintendo Switch 2?

Outro dos grandes mistérios é o nome. Através das redes sociais foi revelado que estão desenvolvendo o console sob o nome de código NG, o que alguns nas redes sociais já especulam que poderia corresponder às iniciais de "Nova Geração", mas não há nada oficial a respeito.

No meio do mar de rumores, os insiders da Nintendo garantem que o novo console será lançado com uma nova versão do Mario 3D, que, de acordo com o que é relatado pelo Nintenderos, será quatro vezes maior que o Odyssey.

O site mencionado é baseado em um relatório do Zippo, um dos insiders mais reconhecidos da indústria da Nintendo. Esse personagem das redes sociais foi o primeiro a falar sobre o Super Mario Wonder, quando ninguém sabia sequer o nome do título que atualmente cativa milhares de jogadores no console atual da grande N.

O presidente da Nintendo

A Nintendo Switch 2 está chegando. Este foi o comunicado de Shuntaro Furukawa nas redes sociais da Nintendo.

"Este é Furukawa, o presidente. Pela primeira vez em nove anos desde que a existência do Nintendo Switch foi anunciada em março de 2015, faremos um anúncio sobre o sucessor do Switch durante este período. Além disso, faremos um Nintendo Direct em junho para anunciar a linha de software do Switch para a segunda metade de 2024, mas não abordaremos os modelos sucessores. Por favor, evite qualquer mal-entendido."