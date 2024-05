Por que Elon Musk demitiu sua equipe estrela da Tesla e ainda assim os investidores aplaudem?

Fundada em 2003 por Elon Musk, a empresa Tesla teve um ano turbulento. Acostumada a revolucionar a indústria automotiva com seus veículos elétricos, agora a empresa enfrenta dias difíceis depois que suas ações caíram drasticamente e, com isso, também sua reputação. As notícias sobre acidentes de trabalho e de usuários da Tesla conseguiram diminuir suas vendas anuais. Agora, Musk busca mudar de estratégia da melhor maneira que sabe: Reduzindo pessoal.

Desta forma, nos últimos meses, a Tesla realizou uma série de demissões, especialmente no departamento de supercarregadores, com o objetivo de reduzir custos em resposta à diminuição nas vendas globais.

A crise da Tesla

A onda de demissões em massa dentro da Tesla começou com a redução de até 10% de sua força de trabalho em todo o mundo, um número que poderia até atingir 20% da folha de pagamento, de acordo com Electrek. E agora, a novidade é que cerca de 500 funcionários do departamento de supercarregadores, incluindo altos executivos, também foram demitidos.

De acordo com a fonte especializada The Information, que publicou os e-mails internos enviados por Musk aos seus ex-funcionários, este corte é definitivo e não haverá recontratação. Além disso, explica que se tratava de pessoas que "não passam no teste de excelente, necessário e confiável".

Apesar dos despedimentos em massa, Elon Musk confirmou nas suas redes sociais que a Tesla continua comprometida com a expansão da sua rede Supercharger, embora a um ritmo mais moderado. Lembremos que esta rede já tinha alcançado avanços importantes nos últimos anos, como a padronização da tomada NACS, que abriu o mercado dos supercarregadores da Tesla para outros fabricantes.

"A Tesla ainda planeja expandir a rede Supercharger, apenas em um ritmo mais lento para novas localizações e focando mais em 100% de tempo de atividade e na expansão das localizações existentes", escreveu em X, rede social anteriormente conhecida como Twitter.

Apesar de tudo e contrariamente ao que se poderia pensar, a decisão de Musk de reduzir pessoal foi bem recebida pelos investidores, e a Tesla finalmente conseguiu recuperar nas ações após um período difícil de quedas.