O que Mark Zuckerberg diz sobre as profissões que serão substituídas pela inteligência artificial

É difícil dizer com precisão quais profissões serão totalmente substituídas pela IA no futuro, pois depende de vários fatores, como o ritmo de desenvolvimento tecnológico, a regulamentação e a adaptação do mercado de trabalho.

No entanto, há alguns trabalhos que são mais propensos a serem automatizados devido ao fato de que suas tarefas são repetitivas, baseadas em regras ou exigem pouca criatividade ou inteligência emocional.

Numa entrevista no podcast americano Morning Brew Daily com Mark Zuckerberg, eles discutiram o tema da Inteligência Artificial e seu impacto no mercado de trabalho, o CEO da Meta deu sua opinião sobre isso gerando um debate.

Inteligencia artificial Pixabay

A sua visão é otimista, considerando que esta tecnologia continuará impulsionando a humanidade em direção a metas mais ambiciosas: "Todas essas ferramentas permitirão a mais pessoas dedicarem-se ao que realmente lhes importa", explicou.

Por outro lado, Zuckerberg está ciente de que a inteligência artificial no trabalho também envolve mudanças nos processos e automação.

"Acredito que veremos muitas transformações que implicarão que certos trabalhos sejam realizados de forma diferente do que é feito atualmente. É provável que algumas tarefas sejam automatizadas (...) Acredito que o limite da criatividade humana é ilimitado ou extremamente alto, e simplesmente não acredito que estejamos sequer perto de alcançar esse potencial ainda", afirmou.

Para Zuckerberg, essa transformação envolve um processo de longo prazo. Ele considera que as demissões dos últimos anos foram devido a fatores como a pandemia.

Trabalhos que a inteligência artificial poderia substituir