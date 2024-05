O Instagram apresenta novas ferramentas para suas stories: música, molduras e conteúdo oculto

As stories do Instagram se tornaram uma das funções mais populares da plataforma desde o seu lançamento em 2016 para competir com o Snapchat. Ao longo dos anos, foram incorporadas novas funções, ferramentas criativas e formatos para oferecer uma experiência cada vez mais atraente e dinâmica.

Um formato simples e efêmero

As primeiras histórias do Instagram eram simples e efêmeras, desaparecendo após 24 horas. Os usuários podiam compartilhar fotos e vídeos curtos, adicionar texto e emojis, e usar alguns filtros básicos.

Esta simplicidade era parte do seu atrativo, pois permitia aos usuários compartilhar momentos cotidianos e autênticos de forma informal.

No entanto, à medida que as histórias ganhavam popularidade, o Instagram começou a introduzir novas funções e ferramentas para melhorar a experiência dos usuários.

Além disso, as stories se tornaram uma ferramenta poderosa para empresas e marcas promoverem seus produtos e serviços, alcançarem um público mais amplo e gerarem engajamento com seus clientes.

Agora, o Instagram anunciou a chegada de novas funcionalidades para a seção de Stories, com opções inovadoras para compartilhar música, revelar conteúdo oculto e personalizar publicações efêmeras.

Estas ferramentas buscam inspirar os usuários a serem mais criativos e a se conectarem com outras pessoas através de músicas, fotografias e experiências compartilhadas.

Música para compartilhar e criar juntos

A função mais destacada é "Add Yours Music" (Adicionar Sua Música), uma extensão da já existente "Add Yours" (Adicionar a Sua). Esta nova opção permite criar threads de respostas nas Histórias com um formato colaborativo, onde os usuários podem adicionar a música que estão ouvindo no momento.

Para usar o “Adicionar sua Música”, basta selecionar o adesivo correspondente, escolher uma música da biblioteca do Instagram e publicá-la em sua storie. Seus seguidores poderão então adicionar sua própria música à história, criando uma corrente musical coletiva.

Molduras para um toque retrô

A ferramenta "Molduras" permite transformar qualquer imagem em uma Polaroid clássica. Para isso, selecione o adesivo "Molduras", escolha uma imagem da sua galeria e personalize-a com um título e a data de captura.

Uma vez publicada a história, seus seguidores deverão agitar seus telefones para revelar a imagem completa, simulando o processo de revelação de uma Polaroid real.

Se preferir não esperar que seus seguidores agitem seus dispositivos, também pode optar pelo botão "Revelar" dentro do quadro.

Conteúdo oculto: compartilhe segredos com seus amigos próximos

Com o adesivo "Revelar", você pode compartilhar histórias ocultas que apenas seus amigos próximos poderão descobrir. Ao escolher essa ferramenta, o Instagram pedirá que você escreva uma dica sobre a imagem que vai ocultar e permitirá visualizá-la no modo de pré-visualização antes de publicá-la.

Uma vez que a história oculta for publicada, seus amigos precisarão enviar-lhe uma mensagem direta para poder vê-la. Não é necessário aprovar cada solicitação individualmente, pois a história será revelada automaticamente ao receber a mensagem.

Recortes: personalize suas histórias com conteúdo da sua galeria

A mais recente adição ao Instagram Stories é a função "Recortes". Esta ferramenta permite transformar qualquer vídeo ou foto da sua galeria em um adesivo personalizado para suas histórias efêmeras e reels.

Você pode usar conteúdo próprio ou escolher fotos elegíveis compartilhadas por contas públicas no Instagram.

Mais segurança e privacidade para sua conta

O Instagram também incorporou novas opções para que os usuários possam controlar melhor a privacidade de suas contas. Entre elas está a possibilidade de ocultar a lista de seguidores, uma função que, por enquanto, está disponível apenas para contas verificadas.

Se não tiver uma conta verificada, mas quiser manter a sua lista de seguidores longe de olhares indiscretos, pode optar por tornar a sua conta privada.