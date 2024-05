O ChatGPT vai falhar nos próximos meses? Isso é o que vai acontecer

“Na noite de hoje, há um ano, provavelmente estávamos sentados no escritório dando os toques finais no ChatGPT antes do lançamento na manhã seguinte”, disse o CEO da OpenAI, Sam Altman, enquanto comemorava o primeiro aniversário do chatbot em novembro de 2023.

ANÚNCIO

De acordo com um relatório da Appfigures, é o melhor chatbot impulsionado por IA do mercado, superando até mesmo o Microsoft Copilot, com o qual compartilha tecnologia. Este último oferece acesso gratuito ao modelo GPT-4 da OpenAI e à tecnologia de geração de imagens DALL-E.

Ao longo de seu primeiro ano, o ChatGPT demonstrou ser capaz de realizar feitos incríveis, desde desenvolver software até resolver enigmas e equações matemáticas complexas.

No entanto, também enfrentou alguns desafios, como o alto custo de operação (cerca de $700,000 por dia) e problemas relacionados ao consumo de energia e água.

Um futuro promissor para o ChatGPT e a IA

Apesar desses desafios, o futuro do ChatGPT parece ser brilhante. De acordo com um relatório da Business Insider, um alto executivo da OpenAI prevê que os chatbots generativos impulsionados por IA, como o ChatGPT, alcançarão seu máximo potencial nos próximos anos.

Durante a 27ª Conferência Global anual do Instituto Milken, o diretor de operações da OpenAI, Brad Lightcap, apontou: "Nos próximos 12 meses, acredito que os sistemas que usamos hoje serão ridiculamente ruins. Acreditamos que avançaremos para um mundo onde serão muito mais capazes".

Esta visão otimista reflete a confiança da OpenAI no potencial do ChatGPT para revolucionar a forma como interagimos com os computadores e o mundo ao nosso redor.

Com o desenvolvimento contínuo e investimento, o ChatGPT pode se tornar uma ferramenta indispensável para a educação, pesquisa, negócios e muitas outras áreas da vida.

O que o futuro reserva

Ainda resta ver exatamente como será o futuro do ChatGPT. No entanto, uma coisa é certa: este chatbot já teve um impacto significativo no mundo da IA e tem o potencial de mudar ainda mais nos próximos anos.