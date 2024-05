Novo termo no TikTok: o que significa ‘filha do pensamento’?

No mundo das redes sociais, o TikTok se destacou como uma plataforma que impulsiona a criação e disseminação de novos termos e tendências.

Recentemente, surgiu um termo que está chamando a atenção dos usuários: "filha do pensamento". A seguir, exploraremos o que esse termo significa e como tem ganhado popularidade no TikTok.

Uma "filha do pensamento" refere-se a uma mulher ou menina que tende a analisar excessivamente cada aspecto de sua vida.

Esta descrição pode ser aplicável a pessoas de qualquer gênero, mas o termo surgiu de uma tendência anterior no TikTok que levantava uma pergunta controversa: "preferiria ter uma filha promíscua ou um filho gay?".

Esta reinterpretação brinca com a semelhança fonética entre os termos "thot" (uma expressão depreciativa) e "thought" (pensamento em inglês), transformando um rótulo negativo em uma piada amigável e autocrítica.

Esta pergunta gerou uma forte reação negativa devido aos estereótipos e rótulos depreciativos que implicava.

Diante da reação negativa gerada pela tendência anterior, as mulheres no TikTok decidiram responder de maneira engenhosa e contrariar os aspectos sexistas e ofensivos.

Foi assim que a tendência surgiu. Muitas pessoas brincam dizendo que, embora seus pais pudessem ter esperado ter uma "filha promíscua", acabaram tendo uma "filha do pensamento".

A tendência ganhou grande popularidade na plataforma, com milhares de pessoas participando e compartilhando sua experiência. Nestes vídeos, as usuárias se identificam como "filhas do pensamento" e brincam sobre sua tendência a analisar excessivamente o comportamento dos outros.

Algumas até fazem referência a momentos em que mergulham em uma crise pessoal devido à sua propensão a pensar demais. Esses vídeos acumularam milhões de visualizações na plataforma.

Reação do público nas redes sociais