Mulher tentou atualizar o software de seu Tesla e ficou trancada por 40 minutos a quase 40°C

Os carros Tesla ganharam popularidade por sua tecnologia inovadora e seu foco na condução autônoma. No entanto, como com qualquer tecnologia emergente, não estão isentos de desafios e riscos. Ao longo dos anos, vários acidentes e situações estranhas foram relatados, gerando preocupação e debate sobre a segurança da tecnologia de condução autônoma da Tesla.

ANÚNCIO

Por esse motivo, é crucial que os motoristas estejam atentos e preparados para assumir o controle do veículo caso ocorra alguma situação inesperada. A responsabilidade e a precaução são fundamentais ao utilizar qualquer tecnologia de assistência ao motorista.

E se não acredita, pergunte a Brianna Janel, uma usuária da Tesla na Califórnia que passou por momentos de pânico quando decidiu atualizar o software de seu veículo enquanto estava dentro dele. O que ela não sabia era que, durante a atualização, o carro desativa algumas funções primárias, incluindo a capacidade de abrir as portas.

Preso em um forno elétrico

Para piorar as coisas, a temperatura externa atingiu 39°C, transformando o interior do carro em um verdadeiro forno. Desesperada, Brianna compartilhou sua experiência em um vídeo do TikTok que rapidamente se tornou viral.

"Rapazes, sou literalmente uma idiota. Atualizei meu carro, que aliás, está há 30 minutos atualizando; deveria atualizar apenas por 24 minutos. E quando ele atualiza, você fica preso se o ativar enquanto está dentro. Aqui está fazendo 103 graus, então estou um pouco assustada. Espero não ficar sem ar", relatou no vídeo.

A jovem tentou abrir as portas e janelas do carro, mas sem sucesso. O sistema elétrico estava desativado e ela não podia forçar a abertura sem danificar o veículo. “Estou presa aqui, assando como um frango”, brincou para tentar manter a calma.

40 minutos de terror

Finalmente, depois do que pareceram uma eternidade, a atualização terminou e Brianna pôde sair do carro. Ligou o ar condicionado imediatamente para tentar baixar a temperatura e se recuperar do susto.

Em vídeos posteriores, a usuária da Tesla assegurou que estava bem e que o incidente não foi devido a um erro de principiante, pois possui o veículo há 6 anos. No entanto, reconheceu seu erro ao atualizar o software enquanto estava dentro do carro. "Não o atualize enquanto estiver sentada no carro. Continuarei atualizando às 2h da manhã como costumava fazer", recomendou a outros usuários.

O que fazer durante uma atualização de software da Tesla?

De acordo com a página de suporte da Tesla, é recomendável programar as atualizações para que sejam instaladas em um momento em que o usuário não esteja utilizando o veículo. Isso ocorre porque, durante o processo, o carro desativa algumas funções primárias, como a abertura das portas e a climatização, o que pode colocar em risco a segurança do condutor.

Recomendações:

Não conduza o veículo enquanto o software está sendo instalado.

Estacione o veículo num local seguro e certifique-se de que tem carga suficiente na bateria.

Conecte-se a uma rede Wi-Fi estável.

Inicie a atualização e deixe o processo ser concluído sem interrupções.

Não utilize o veículo até que a atualização tenha sido concluída e o sistema reiniciado.

Seguindo essas recomendações, os usuários da Tesla podem evitar situações de risco como a que Brianna Janel viveu.