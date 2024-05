Jornais acusam a OpenAI e Microsoft de plágio: os detalhes da ação que abala a IA

Embora o conceito de inteligência artificial exista há décadas, sua massificação veio muito recentemente. Em novembro de 2022, foi lançado ao público o ChatGPT, um chatbot que ao longo dos meses se tornou uma ferramenta cada vez mais popular em todo o mundo, com capacidade de compreensão e geração de texto. Seu impacto global foi tão significativo que até a Real Academia Espanhola oficialmente aceitou o verbo gepetear, correspondente à ação de buscar uma resposta na IA da OpenAI.

Dessa forma, entre 2023 e 2024, o ChatGPT passou por várias atualizações e controvérsias, como a demissão de seu CEO Sam Altman e sua posterior recontratação, bem como algumas ações judiciais por plágio de conteúdo e por usar informações para treinar seu chatbot sem antes ter pago pelos direitos correspondentes.

Por que os jornais dos Estados Unidos estão processando a OpenAI?

As demandas contra as empresas líderes em inteligência artificial não são novas. Já em dezembro, vimos como os meios de comunicação espanhóis decidiram se juntar a uma ação do New York Times contra a OpenAI e a Microsoft pelo treinamento de seus chatbots. E agora são outros oito jornais americanos que decidiram iniciar ações legais contra as empresas fundadas por Sam Altman e Bill Gates.

Assim, a ação acusa ambas as empresas de violarem os direitos autorais ao usar seus artigos para treinar tecnologias de inteligência artificial como ChatGPT e Copilot. O recurso foi apresentado em um tribunal federal de Nova York e envolve meios de comunicação reconhecidos como The New York Daily News e The Chicago Tribune, ambos pertencentes à Alden Global Capital, o segundo maior grupo jornalístico do país.

Conforme indicado nos documentos judiciais, os demandantes alegam que a OpenAI e a Microsoft teriam extraído milhões de artigos protegidos sem o seu consentimento ou compensação, com o objetivo de treinar seus produtos de IA generativa. Eles argumentam que essa prática viola as leis de direitos autorais e prejudica a integridade dos meios afetados.

A este respeito, em resposta às acusações, a OpenAI emitiu um comunicado oficial no qual, sem abordar diretamente as afirmações, assegurava que a empresa toma medidas rigorosas para apoiar organizações de notícias e, ao mesmo tempo, mantém parcerias construtivas com vários meios globais. No entanto, não se referiu às acusações.

Como mencionamos, esta não é a primeira vez que a OpenAI enfrenta acusações semelhantes; em dezembro, The New York Times também processou a empresa por razões semelhantes, ocasião em que a OpenAI defendeu sua prática de usar informações públicas, incluindo artigos jornalísticos, como parte legítima de suas operações. O desfecho disso tudo ainda está por ser visto.