Estamos assando: NASA compartilha como as ondas de calor parecem do espaço

O aquecimento global é o problema mais importante da época em que vivemos. O planeta está enfrentando sérios danos ao seu clima, um fenômeno caracterizado pelo aumento da temperatura média da Terra e causado principalmente pela acumulação de gases de efeito estufa, como dióxido de carbono, metano e óxidos de nitrogênio, emitidos principalmente pelos seres humanos, incluindo a queima de combustíveis fósseis e o desmatamento. Isso tem levado a vários efeitos adversos para a humanidade, como o aumento do nível do mar e padrões climáticos extremos que resultam em secas e inundações severas.

Nesse contexto, a NASA compartilhou há algum tempo como as ondas de calor que atingiram Europa, Norte da África, Oriente Médio e Ásia pareciam, alcançando temperaturas de até 40° graus e estabelecendo novos recordes mundiais.

Como é a onda de calor no México?

Em todo o mundo, e especialmente onde sabemos que o calor tem sido extremamente intenso, a comunidade científica e a população em geral deveriam estar preocupadas. E é que as imagens da NASA deixam claro como a humanidade tem sido afetada por temperaturas extremamente altas, que no visor satelital se apresentam como manchas escuras que vão do laranja intenso ao vermelho.

Por isso, essas imagens servem para conscientizar o mundo sobre os danos causados pelas mudanças climáticas, que, de acordo com especialistas da Organização Meteorológica Mundial, serão cada vez mais comuns e severos, o que requer uma ação global mais decidida e coordenada na luta em defesa do meio ambiente.

Em 13 de julho de 2022, satélites terrestres capturaram temperaturas subindo acima de 40 graus Celsius (104 graus Fahrenheit) devido a ondas de calor extremas e recordes em grande parte da Europa, África e Ásia: https://t.co/tD6DmpXMyz pic.twitter.com/cb3P1F699Y — NASA (@NASA) 18 de julho de 2022

Assim, na foto é possível ver claramente a extensão das ondas de calor. Utilizando uma gama de cores que vai do azul ao vermelho intenso, as imagens mostram áreas como metade da África e partes da Europa com tons de vermelho intenso, indicando temperaturas extremamente altas. Em cidades como Sevilha, Espanha, foi registrada uma temperatura de 42,2°C, enquanto no Irã e em Xangai, China, as temperaturas atingiram 46,5°C e 37,6°C, respectivamente.

É claro que essas altas temperaturas representam um risco para a saúde humana e também refletem graves consequências para o meio ambiente, como o aumento de incêndios florestais. Por enquanto, a Administração Nacional de Aeronáutica e Espaço convida a seguir as recomendações das autoridades para se proteger do calor extremo e mitigar os efeitos dessas ondas de calor prolongadas. Veremos como essa crise aumentará nos próximos anos.