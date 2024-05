Engenheiros explicam por que os robôs ainda não podem correr mais rápido do que os seres vivos

Os avanços na tecnologia da robótica parecem aterrorizantes para a raça humana e os seres vivos da Terra. À medida que o tempo avança, máquinas com capacidades surpreendentes estão sendo desenvolvidas, que em muitos aspectos podem superar uma pessoa ou um animal. No entanto, um estudo recente realizado por cientistas norte-americanos descobriu que é impossível que os robôs corram mais rápido do que nós.

O estudo de perspectiva reúne um grande número de engenheiros de várias instituições científicas, como a Universidade do Colorado Boulder, a Universidade de Washington e a Universidade Simon Fraser.

Analisaram pelo menos uma dúzia de estudos e concluíram que organismos biológicos como guepardos, baratas e até humanos são impossíveis de vencer por um robô atualmente, em uma corrida a pé. O estudo revela que os seres vivos possuem uma adaptabilidade a qualquer ambiente natural, característica que ainda não foi incorporada com sucesso em um robô quadrúpede ou bípede. Os resultados foram publicados na revista Science Robotics, devido às suas conclusões interessantes.

Esta pesquisa serve para inspirar os engenheiros a aprender como construir robôs mais adaptáveis e ágeis. Os pesquisadores concluíram que a falha dos robôs em superar os animais não se deve a deficiências em nenhuma peça de maquinaria, como baterias ou atuadores. Em vez disso, onde os engenheiros podem falhar é em fazer com que essas peças funcionem juntas de maneira eficiente, conforme relatado em uma resenha na página da Universidade do Colorado Boulder.

"Como engenheiro, é um pouco perturbador. Após 200 anos de intensa engenharia, fomos capazes de enviar naves espaciais para a Lua e Marte e muito mais. Mas é confuso que ainda não tenhamos robôs significativamente melhores do que os sistemas biológicos em locomoção em ambientes naturais", disse Jayaram, professor assistente no Departamento de Engenharia Mecânica Paul M. Rady da Universidade do Colorado Boulder.

O estudo os deixou criativos

Depois dessas descobertas, os engenheiros agora sentem como um desafio alcançar as capacidades de qualquer ser vivo por meio de um robô.

“As aranhas-lobo são caçadoras naturais. Elas vivem debaixo de pedras e podem correr em terrenos complexos a uma velocidade incrível para capturar suas presas. Imagine um mundo onde engenheiros construam robôs que funcionem um pouco mais como esses aracnídeos extraordinários. Os animais são, de certa forma, a encarnação desse princípio de design fundamental: um sistema que funciona muito bem em conjunto”, disse o robótico Kaushik Jayaram da Universidade do Colorado Boulder.