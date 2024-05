Elon Musk e a Tesla exibem vídeo de seu robô enquanto demitem 10% de seus funcionários

Elon Musk nunca se destacou por ser sentimental quando se trata de otimizar gastos para seus projetos milionários e agora parece ter demonstrado isso mais uma vez ao lançar um novo vídeo do robô da Tesla, Optimus, realizando um monte de trabalho de um operário em uma fábrica. Tudo isso em meio a uma recente onda de demissões na empresa.

ANÚNCIO

A situação, para dimensioná-la em sua verdadeira magnitude, é mais ou menos assim: Tesla, no meio desta rodada de demissões em que eliminou 10% de sua força de trabalho global, teve o ‘mau gosto’ de lançar um vídeo através das redes sociais oficiais de sua divisão de robótica, mostrando as capacidades de seu robô humanoide Optimus.

Robô humanóide Optimus de Tesla TESLA (TESLA/Europa Press)

Como resultado, as audiências na web se dividiram em dois grandes grupos. Um grupo onde o vídeo gerou especulações sobre seu potencial para substituir tarefas realizadas por trabalhadores humanos. E outro segmento que explodiu em duras críticas contra Elon Musk e sua empresa pelo que fizeram com seus funcionários.

Agora tanto o magnata quanto a própria empresa automotiva podem estar à beira de outra controvérsia legal e de relações públicas.

Optimus é mostrado como o robô do futuro em um vídeo da Tesla

O vídeo em questão mostra Optimus realizando uma tarefa aparentemente simples: classificar células de bateria em uma instalação da empresa automotiva. No entanto, o que a Tesla acaba destacando é a capacidade do robô de realizar tarefas básicas de fábrica sem intervenção humana.

O Optimus consegue tudo isso usando câmeras, sensores táteis e de força, enquanto coleta dados sobre seu ambiente e executa movimentos precisos para transferir as células de uma bandeja para outra. Assim, tudo parece natural, simples e humano, mas há toneladas de tecnologia investida aqui:

No controverso vídeo, podemos observar o robô corrigindo seus próprios erros e se adaptando às tarefas, tornando-se assim uma ferramenta cada vez mais autônoma. Portanto, não faltaram aqueles que soaram o alarme sobre o potencial do autômato para substituir mais trabalhadores nas fábricas da empresa.

O certo é que não tínhamos visto avanços neste projeto há anos, praticamente desde a apresentação do Optimus Gen 2 no final do ano passado.

Elon Musk está feliz com o progresso do Optimus

Esta nova geração do robô humanoide Optimus foi projetada para assumir tarefas repetitivas atualmente realizadas por trabalhadores humanos. Elon Musk, CEO da Tesla, recentemente expressou sua confiança nas capacidades do Optimus, afirmando que espera que o robô consiga enfiar uma agulha antes do final de 2024.

Mas apesar das expectativas ambiciosas, surgem questões sobre o impacto real do Optimus no mercado de trabalho.

A Tesla planeja começar a vender os robôs para clientes externos até o final de 2025, com um preço estimado entre USD $25.000 e USD $35.000 por unidade.

No entanto, nada está escrito e esse preço final pode variar bastante.