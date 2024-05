É fabricado um ‘plástico vivo’ que se desintegra quando é jogado no lixo

Cientistas da Universidade da Califórnia em San Diego criaram um tipo de ‘plástico vivo’ que se desintegra ou se autodestrói quando é jogado no lixo. O material, que é descrito como macio e durável, contém uma série de bactérias que o tornam biodegradável e se decompõe rapidamente quando entra em contato com os materiais da compostagem.

O plástico surge como um dos muitos problemas de poluição que a Terra enfrenta. Cerca de 450 milhões de toneladas são produzidas anualmente, as quais infelizmente acabam se tornando resíduos altamente duradouros. Uma garrafinha de água mineral, por exemplo, leva cerca de 250 anos para se decompor se for jogada no mar.

É por isso que a iniciativa da Universidade da Califórnia em San Diego é tão interessante. Resolveria completamente o problema do plástico poluente no mundo e mudaria a indústria de fabricação desse material, que está presente em praticamente tudo ao nosso redor.

O portal da instituição de ensino dos Estados Unidos detalha que o material fabricado é uma “forma biodegradável de poliuretano termoplástico (TPU)”. Pode ser utilizado em “calçados, tapetes, almofadas e espuma viscoelástica”, conforme relatado em seu portal oficial.

A bactéria que lhe foi incorporada chama-se Bacillus subtilis. Tem a capacidade de decompor materiais poliméricos plásticos.

"É uma propriedade inerente dessas bactérias. Pegamos algumas cepas e avaliamos sua capacidade de usar o TPU como única fonte de carbono, então escolhemos aquela que cresceu melhor", disse o coautor do estudo, Jon Pokorski, professor de nanoengenharia na Escola de Engenharia Jacobs da UC San Diego.

"O que é notável é que nosso material se decompõe mesmo sem a presença de micróbios adicionais. É muito provável que a maioria desses plásticos não acabe em instalações de compostagem ricas em micróbios. Portanto, essa capacidade de autodegradação em um ambiente livre de micróbios torna nossa tecnologia mais versátil", acrescentou o especialista.

A seguir, compartilhamos as imagens de como este plástico biodegradável se parece e como se decompõe, de acordo com o mesmo site da UC em San Diego.

Plástico e elementos TPU separados. Foto: Universidade da Califórnia em San Diego