Como é cair dentro de um buraco negro? Nova simulação da NASA leva você para o interior de um

Os buracos negros são corpos celestes misteriosos que ainda não conseguiram capturar totalmente a atenção da comunidade científica. Eles são formados quando uma estrela massiva entra em colapso sob seu próprio peso e morre, resultando em uma região do espaço onde a gravidade é tão intensa que nada pode escapar dela, nem mesmo a luz.

Nesse contexto e sem ter muitas respostas ainda, a NASA decidiu publicar uma simulação impressionante que mostra o que aconteceria ao cair em um buraco negro.

Buraco Negro NASA

Um buraco negro simulado pela NASA

Assim, utilizando o supercomputador Discover no Centro de Simulação Climática da NASA, o astrofísico Jeremy Schnittman, do Centro de Voos Espaciais Goddard em Maryland, compartilhou um vídeo que nos mostra esse fenômeno astronômico e que busca responder a uma das perguntas mais frequentes sobre astrofísica de forma simples.

Desta forma, Schnittman realizou duas simulações diferentes para ilustrar diferentes cenários de um objeto se aproximando de um buraco negro. Na primeira simulação, neste caso uma câmera, o objeto não consegue cruzar o horizonte e é expulso violentamente. Na segunda, o objeto atravessa essa fronteira teórica e adentra no buraco negro.

O vídeo, disponível no YouTube, foi criado a partir de 10 terabytes de dados para obter essas impressionantes imagens e utilizou 0,3% dos 129.000 processadores do supercomputador, levando aproximadamente cinco dias para ser concluído o cálculo.

E é que a simulação foi baseada no Sagitario A*, um buraco negro supermassivo no centro da Via Láctea, que tem uma massa 4,3 milhões de vezes maior que a do Sol. Nesse sentido, Schnittman explicou que, ao contrário dos buracos negros de massa estelar, que são muito menores e podem desintegrar objetos devido às suas forças de maré intensas, um buraco negro supermassivo como o Sagitario A* é preferível para esse tipo de simulação teórica.

No entanto, esta simulação acaba por ser uma conquista técnica e significativa para a NASA devido à quantidade de cálculos envolvidos, além de fornecer uma janela visual para um dos cenários mais extremos e fascinantes do universo. Aqui está o vídeo: