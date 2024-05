Casal deixa a organização do seu casamento nas mãos da inteligência artificial e economizam 10 mil dólares

A inteligência artificial está assumindo mais um novo trabalho, que pensávamos que apenas os humanos poderiam fazer: o de planejadores de casamento. Um casal americano compartilha sua experiência ao deixar a organização de seu casamento nas mãos do ChatGPT, da OpenAI. Funcionou muito bem para eles, pois economizaram US$ 10 mil.

Desde que a inteligência artificial se abriu para qualquer pessoa, o ChatGPT se tornou uma revolução em todo o mundo. Milhões de usuários recorrem às versões pagas ou gratuitas em busca de ter um assistente virtual, alguém que responda às suas perguntas ou integre seus sistemas ao funcionamento de uma empresa.

Temos visto como o ChatGPT se tornou um assistente para planejar viagens, um assistente para redigir e-mails profissionais (para aqueles que têm dificuldade em expressar ideias) ou até mesmo um tradutor de textos em diferentes idiomas. Mas a de 'planejador de casamentos' não tínhamos visto.

De acordo com uma resenha do Bio Bio Chile, o casal usou o ChatGPT para consultar diferentes elementos que devem estar presentes em uma festa em Nova York e perguntaram sobre lojas próximas que oferecessem alguns dos serviços que desejavam para a celebração.

Maria Cortese, a noiva que agora é esposa, conta em uma entrevista com a CBS que o ChatGPT os fez economizar muito dinheiro em questões como a despedida de solteiros, o fotógrafo, os convites e os jantares de ensaio e no casamento oficial.

O mecanismo da OpenAI também recomendou datas em que os custos dos locais de casamento e da lua de mel eram mais econômicos. Cortese indicou que o fundamental no uso da inteligência artificial é ser específico com o ChatGPT para obter as melhores respostas.

“A sorteada disse para me dar as melhores recomendações para organizar um casamento, mas você deve ser extremamente específica”, disse ela.