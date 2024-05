A Tesla atualiza a Cybertruck após vídeos viralizarem mostrando sua caçamba cortando cenouras

No vídeo que acabou se tornando viral, como podemos ver acima, tudo começa com o vídeo original que desencadeou a controvérsia e depois passa para o teste com os outros carros, onde os legumes foram levemente beliscados antes da porta ativar seus sensores ao detectar que havia um objeto em seu caminho de descida.

Depois, nos últimos dias, o popular programa de TV sobre carros Top Gear lançou um vídeo do Cybertruck sendo testado em uma viagem de acampamento. Foi aí que o editor-chefe, Jack Rix, abordou imediatamente o assunto do cortador de vegetais e o testou:

Por volta de dois minutos e 25 segundos, Rix mostra o que acontece agora quando se coloca uma banana na borda do porta-malas traseiro. O editor revela que a Tesla teria implementado uma atualização de segurança para melhorar as coisas e no vídeo vemos como, de fato, a tampa do porta-malas para e volta à sua posição aberta ao sentir o contato com uma banana.

A Cybertruck já é segura para seus dedos

Tudo indica que a equipe do Top Gear para seu vídeo acabou testando uma Cybertruck atualizada em sua montagem com sensores mais sensíveis do que a picape elétrica lançada no início deste ano. Inicialmente, especulou-se que isso significava que os primeiros modelos lançados no mercado e comprados ainda poderiam ter esse problema.

No entanto, Sawyer Merritt, um investidor da Tesla e defensor da marca nas redes sociais, explicou que o Cybertruck do vídeo do Top Gear na verdade possuía a atualização de software 2024.14.3, que inclui uma melhor detecção de objetos nos sensores frontais e traseiros das portas.

Assim, os proprietários de uma Cybertruck devem garantir que obtêm este patch de segurança antes de continuar a operar a sua bagageira dianteira. Aqui está um vídeo de um interessante teste sobre este problema:

