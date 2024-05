A sucessora do Nintendo Switch foi confirmada: lançamento em menos de um ano

A Nintendo confirmou oficialmente que fornecerá informações sobre a sucessora do console Nintendo Switch ao longo do atual ano fiscal, que para a empresa japonesa termina em março de 2025. Ou seja, em menos de um ano teremos o novo console, ou pelo menos informações sobre ele. Fala-se do ‘Nintendo Switch 2′, mas nem sequer sabemos se manterá esse nome ou não.

Através de uma mensagem publicada nas redes sociais da empresa, o presidente Shuntaro Furukawa revelou que haverá também um novo Nintendo Direct em junho. Embora tenha adiantado que a nova máquina não estará presente, pois focarão toda sua atenção no software, ou seja, jogos para o atual Nintendo Switch.

A mensagem que finalmente confirma os rumores

“Aqui é o Furukawa, presidente da Nintendo. Faremos um anúncio sobre a sucessora do Nintendo Switch neste ano fiscal. Já se passaram mais de nove anos desde que anunciamos a existência do Nintendo Switch em março de 2015. Vamos realizar um Nintendo Direct este mês de junho focado no catálogo de software do Nintendo Switch para a segunda metade de 2024, mas por favor, saibam que não haverá menção à sucessora do Nintendo Switch durante esta apresentação”.

Nintendo Switch, vários anos de sucesso

Março de 2017. Após alguns anos difíceis com o Wii U, o Nintendo Switch chegou com um formato inovador que continuava a ideia de estender a sessão de jogo para além da tela da sala. O conceito de console portátil e de mesa se uniram em um único dispositivo que desde o primeiro dia se estabeleceu na indústria. Conviveu por alguns anos com o console portátil da época (Nintendo 3DS e suas muitas versões), para depois lançar o Switch Lite e tornar a família ‘Nintendo Switch’ o único e versátil hardware da Nintendo.

Até 31 de dezembro de 2023, o Nintendo Switch conseguiu vender 139 milhões de unidades do console através de seus quatro modelos (original, V2, Lite e OLED). Comparado com os 13,5 milhões vendidos pelo Wii U ao longo de seus 5 anos de ciclo comercial, este console conseguiu reposicionar a Nintendo no topo mais uma vez.

O console foi fundamental: O seu top 10 é liderado por um port de Wii U, Mario Kart 8 Deluxe, com 60 milhões de cópias vendidas. Logo atrás vem Animal Crossing: New Horizons (44 milhões) e Super Smash Bros. Ultimate (33 milhões). Séries históricas que nessa aposta híbrida brilharam ainda mais do que na sua antecessora. Será que o novo console poderá competir e superar isso?