A Microsoft desacelera e interrompe a integração da IA do Copilot no Windows 11

Nos últimos meses, a Microsoft tem mostrado agressividade e confiança em relação ao futuro da indústria de tecnologia e computação com o desenvolvimento de sistemas de Inteligência Artificial. Um exemplo claro disso é a parceria que fizeram com Sam Altman e OpenAI para integrar o poder do ChatGPT em seu assistente digital, agora conhecido como Copilot no Windows 11.

ANÚNCIO

Qualquer pessoa com uma conta do Outlook pode agora experimentar de fato esta plataforma de IA, mas o objetivo máximo da empresa liderada por Satya Nadella (e aparentemente também por Bill Gates), é que Copilot se torne o cérebro e coração do seu Sistema Operacional.

Em razão disso, a empresa de Redmond vinha trabalhando intensamente em cada atualização do Windows 11 para integrar totalmente a Inteligência Artificial. Mas agora, de repente, eles deram uma freada brusca para suspender tudo.

Isso nos deixa com uma série de grandes dúvidas sobre o que estaria acontecendo dentro deste projeto para que tomassem uma decisão tão drástica.

Por que a Microsoft parou a integração da IA do Copilot com o Windows 11

A má notícia é inevitável. A Microsoft anunciou uma pausa nos testes das novas funcionalidades do Copilot e sua Inteligência Artificial no Windows 11. Esta decisão poderia indicar que a empresa está ajustando os detalhes das funcionalidades que eventualmente serão implementadas para a maioria dos usuários da plataforma, ou também poderia ser sinal de que encontraram algum problema sério.

Copilot, para aqueles que não tiveram o prazer de conhecê-la, é uma ferramenta de Inteligência Artificial que se integra ao Windows para oferecer assistência em várias tarefas, como tradução de idiomas, busca de informações, geração de código, textos, documentos, apresentações e até imagens.

A empresa vinha testando diferentes experiências com o Copilot no Windows 11, incluindo a possibilidade da ferramenta atuar como uma janela de aplicativo normal e um ícone de barra de tarefas animado que indica quando o assistente pode ajudar o usuário.

Copilot MICROSOFT (MICROSOFT/Europa Press)

No entanto, a Microsoft decidiu pausar tudo após o lançamento do Windows 11 Insider Preview Build 22635.3570 (KB5037008):

"Nos últimos meses, temos estado a testar diferentes experiências para o Copilot no Windows (Preview) com os Windows Insiders através dos canais Canary, Dev e Beta."

Algumas dessas experiências incluem a possibilidade de o Copilot no Windows atuar como uma janela de aplicativo normal e de que o ícone na barra de tarefas se anime para indicar que o Copilot pode ajudar ao copiar texto ou imagens.

Decidimos pausar o lançamento dessas experiências para aprimorá-las com base nos comentários dos usuários. O Copilot no Windows continuará funcionando normalmente enquanto continuamos desenvolvendo novas ideias com os Windows Insiders.

O que vem a seguir para o Copilot e o Windows 11

Como os colegas do The Verge apontam, é um fato que a pausa nos testes coincide com a próxima conferência Microsoft Build, que será realizada de 21 a 25 de maio. Portanto, é provável que a Microsoft aproveite este evento para apresentar o que planeiam fazer agora com o Copilot e revelar mais detalhes sobre as novas funcionalidades que estão sendo desenvolvidas.

Também é esperado que durante a conferência a Microsoft anuncie novas versões do Surface Pro 10 e do Surface Laptop 6, ambos equipados com processadores Qualcomm Snapdragon X Elite. Esses dispositivos foram lançados originalmente em março com chips Intel Core Ultra, mas as novas versões com Snapdragon podem oferecer melhor desempenho e eficiência energética com o Copilot.

Então, até mesmo há a possibilidade de que tudo seja uma pausa dramática para dar mais peso aos anúncios desse evento. Mas será necessário esperar.