A descoberta incomum de um satélite da Força Aérea dos EUA que havia desaparecido há 25 anos

Um satélite que havia sido lançado ao espaço em 1974 teve algumas falhas ao ser implantado, depois de ultrapassar as fronteiras da Terra. Devido a uma manobra, desviou sua trajetória e foi perdido pelos oficiais da Força Aérea dos Estados Unidos que o haviam lançado. Ele reapareceu brevemente em meados dos anos 90 e, quando tentaram estabelecer sua órbita completa para marcar seu percurso, ele escapou novamente de seus rastros.

ANÚNCIO

Até agora, em pleno 2024, quando após as buscas do que é conhecido como o 18º Esquadrão de Defesa Espacial, o satélite perdido apareceu. De acordo com uma revisão do Bio Bio, o satélite em questão é chamado de Infra-Red Calibration Balloon (S73-7).

Ainda não têm certeza se é o aparelho completo ou um dos fragmentos que se separaram quando ocorreu a falha, mas estão segurando nessa descoberta, pois faz parte do lixo espacial que não queremos ter em órbita.

O objetivo do S73-7 da Força Aérea dos Estados Unidos era servir como alvo de calibração para vários outros equipamentos de detecção remota eletromagnética, do então emergente programa espacial dos Estados Unidos. O site Space Sky Rocket descreve que era uma esfera de calibração inflável com 66 cm de diâmetro, o que torna sua localização bastante complicada.

No entanto, eles conseguiram rastreá-lo e agora querem saber em que estado se encontra e se podem recuperá-lo ou descartá-lo definitivamente para que não seja um estorvo para outros satélites.

"O problema é que possivelmente tenha uma seção transversal de radar muito baixa. E talvez o que estão rastreando seja um dispensador ou uma peça do satélite que não foi implantada corretamente, então não é de metal e não aparece bem no radar", disse Jonathan McDowell, astrofísico do Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica.

O especialista destaca a urgência de conhecer a trajetória dos objetos mencionados anteriormente, é necessário saber onde cada objeto está localizado para evitar colisões ou impactos entre a grande quantidade de satélites em órbita da Terra. “É basicamente como o controle de tráfego aéreo. Tudo isso está girando e se você pretende voar através disso, você deve saber onde estão os perigos”, disse McDowell.