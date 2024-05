Três histórias curiosas que mostram que a Tesla incentiva condições análogas à escravidão

Na sequência da lamentável informação sobre um trabalhador da Tesla que dormia na fábrica para cumprir as metas de produção e mesmo assim foi demitido, gostaríamos de informar que não se trata de um incidente isolado. A empresa de carros elétricos, liderada por Elon Musk, tem registrado comportamentos desumanos com seus funcionários desde o retorno pós-pandêmico, quando tentaram obrigar os empregados a retornar à fábrica, mesmo sabendo que suas funções poderiam ser realizadas de casa.

Elon Musk iniciou um projeto de construção de casas perto da fábrica da Tesla nos arredores de Austin, Texas, para ter os funcionários por perto em caso de qualquer eventualidade. O que foi criticado neste projeto foi que os trabalhadores poderiam comprar a casa, mas se deixassem de trabalhar na empresa, eram obrigados a vendê-la.

Existem histórias de metas impossíveis de cumprir, que foram simplesmente estabelecidas por alguma declaração equivocada de Elon Musk, na qual prometia uma quantidade de produção exagerada para impressionar a mídia.

Mas isso não é o pior de tudo. Vamos contar três histórias de situações e episódios registrados na Tesla, nos quais houve até violência física. Uma demonstração de que trabalhar nesta empresa tem seus asteriscos bem marcados.

Tesla Exploração laboral

Trabalhar na Testa é perigoso? Parece que sim

Um trabalhador atacado por um robô

De acordo com uma resenha publicada em The Information, em dezembro de 2023, um trabalhador teve que ser atendido em uma sala de emergência de um centro de saúde em Austin, Texas, depois que um robô cravou suas garras em suas costas e em um braço. O relato indica que o engenheiro estava programando os sistemas de três robôs que cortam as peças dos carros, mas esqueceu de desligar um deles. Este foi ativado e, ao invés de se deparar com um capô, encontrou o corpo desse funcionário.

A ferida mais grave teria sido sofrida em uma de suas mãos, o que o impediu de continuar trabalhando.

Assédio e discriminação

Os relatórios publicados no Xataka detalham que a violência não foi apenas física nos escritórios da empresa de Elon Musk. Em outubro de 2021, um funcionário denunciou aos seus superiores que um dos supervisores diretos estava assediando e discriminando-o por causa de sua cor de pele. Como sua reclamação foi ignorada, o trabalhador chamado Owen Díaz entrou com uma ação e ganhou o caso. A Tesla teve que pagar a ele 137 milhões de dólares.

O funcionário afirmou perante um tribunal que na empresa usavam "adjetivos qualificativos racistas diariamente" para se referir a ele, incluindo a palavra "nigga" (altamente discriminatória devido à carga racial histórica que implica). Além disso, relata que surgiram grafites e caricaturas racistas em seu local de trabalho e nos banheiros, e que seus colegas lhe diziam para "voltar para a África".

Horas extras obrigatórias

As horas extras não eram opcionais. Em um momento (agora parece ter sido resolvido), eles obrigavam os trabalhadores a cumprir horas extras para atender às metas exigidas por Elon Musk.

Esta situação parece ter sido resolvida com a inclusão de um turno adicional que reduziu em 50% as horas extras que os funcionários estavam realizando.

“Estamos tentando fazer o bem pelo mundo e acreditamos em fazer o que é certo. E isso se estende a se preocupar com a saúde e segurança de todos na empresa”, disse Elon Musk, quando tomou providências após várias reclamações da equipe.