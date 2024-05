SSD ou HDD: Qual é a melhor opção para armazenamento de dados?

O disco em que nosso sistema operacional é executado e onde armazenamos nossos dados mais importantes é um elemento fundamental para preservar nossas informações. Seja na base de um PC ou como um dispositivo externo, é muito importante. É por isso que nos perguntamos se a melhor opção está em um HDD tradicional ou nos inovadores SSD.

Esta resenha foi escrita a partir de um dispositivo (cuja marca não será revelada) que possui um SSD de 256 GB como disco rígido, o que talvez nos faça pensar que o novo sempre é melhor. No entanto, em nossa redação há PCs que funcionam com o tradicional HDD, e têm um desempenho tão bom quanto qualquer outro.

Então, a dúvida persiste, algo que imaginamos que acontece com qualquer pessoa que esteja pensando em comprar um laptop ou um PC de mesa, ou que queira aumentar a capacidade de armazenamento do equipamento que já possui.

A ideia desta resenha não é fazer com que escolham um em detrimento do outro, mas sim mostrar as vantagens e desvantagens de cada um. O objetivo é que tenham claro para que vão usar o disco rígido e, com base nisso, selecionar o que mais lhes convém de acordo com as funções que vão executar.

SSD ou HDD: vamos resolver o dilema

Se o que você precisa é de imediatismo, rapidez ou velocidade, não há muito o que pensar: o SSD é a sua melhor opção. Aqueles que já experimentaram dispositivos equipados com esses motores de impulso para o sistema operacional sabem que os sistemas funcionam a uma velocidade incomparável em relação aos HDD.

No entanto, se estiver procurando armazenar informações importantes, talvez seja mais conveniente um disco rígido tradicional.

Quando ocorre uma falha no SSD, recuperar as informações se torna uma dor de cabeça dupla. Enquanto um disco rígido HDD sempre oferecerá uma ampla gama de alternativas para resgatar as informações contidas na unidade.

No momento em que nos perguntamos Por que um SSD é melhor do que um HDD?, a resposta é que principalmente se trata de uma questão de velocidade. Qualquer PC precisa funcionar de forma rápida e eficiente, e o acesso aos dados do disco rígido é crucial para isso. As unidades SSD são drasticamente mais rápidas do que um disco rígido comum, multiplicando enormemente a eficiência.

No entanto, as unidades de disco rígido HDD podem oferecer entre 19% e 94% a mais de densidade de potência por unidade do que as SSD. Isso significa que as unidades tradicionais também registram um melhor desempenho do ponto de vista energético.

Em conclusão, a fórmula é simples: SSD para velocidade e HDD para segurança no armazenamento dos seus dados.