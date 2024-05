Quais melhorias os novos trajes de astronautas têm em comparação com os antigos?

Os trajes espaciais são verdadeiras maravilhas da engenharia, projetados para proteger os astronautas do ambiente hostil do espaço exterior. Ao longo dos anos, os trajes para visitar o espaço evoluíram drasticamente em termos de design, funcionalidade e, o mais representativo aos olhos de leigos como nós: a cor.

Os primeiros fatos: branco e prateado

Os primeiros fatos espaciais, como o fato Mercury utilizado nas primeiras missões espaciais americanas, eram relativamente simples e feitos de camadas de nylon e mylar. Sua cor branca ou prateada refletia a luz do sol e ajudava a regular a temperatura do astronauta.

A era de Apolo: novas cores e maior mobilidade

Com o programa Apollo e a necessidade de realizar caminhadas espaciais na Lua, os trajes espaciais se tornaram mais complexos e funcionais. O traje espacial Apollo era branco, mas com componentes laranjas e azuis para melhorar a visibilidade. Além disso, foram introduzidas articulações e rolamentos para permitir maior mobilidade.

Os fatos espaciais usados no programa do Ônibus Espacial e na Estação Espacial Internacional (ISS) continuaram a evoluir para enfrentar os novos desafios desses ambientes.

O traje espacial da EEI, por exemplo, é branco com detalhes cinza e pretos e foi projetado para ser mais durável e confortável em missões de longa duração.

Cores e materiais para missões específicas

Atualmente, as cores dos trajes espaciais não são baseadas apenas na estética, mas também nas necessidades específicas da missão.

Por exemplo, os trajes espaciais para caminhadas lunares podem ter tons mais escuros para absorver melhor o calor do sol, enquanto os trajes espaciais para missões espaciais profundas podem ter cores mais claras para refletir a luz e ajudar a regular a temperatura.

Nesse sentido, os trajes mais conhecidos costumam ser os brancos e os laranjas, que são feitos por diferentes motivos.

Laranja, por segurança

Os fatos laranja são especialmente projetados para proteger os astronautas durante as fases dinâmicas do voo, até atingirem certa altura.

Em caso de algum erro durante a subida ou descida, a tripulação estará segura das mudanças de pressão no ar, da alta concentração de oxigênio, do frio extremo, do fogo e de outros riscos climáticos, como vazamentos de água ou impactos em altas altitudes.

A laranja destes fatos não é por acaso. Esta cor, única na indústria aeroespacial, é usada para diferenciar os objetos do ambiente, especialmente quando o fundo é o mar ou o céu. Em caso de amerissagem ou se um astronauta precisar sair da cápsula ou nave espacial sem assistência, as equipes de emergência poderão identificá-lo rapidamente.

Desde 1994 até as recentes missões Artemis, a NASA tem utilizado o modelo "traje de abóbora" ou Advanced Crew Escape Suit (ACES), altamente eficaz na proteção dos astronautas que viajam para a órbita terrestre.

Para o próximo retorno à Lua, a agência espacial desenvolveu um novo traje de última geração chamado Orion Crew Survival System (OCSS), com o mesmo propósito e cor que o ACES, mas mais leve, resistente e com um sistema de comunicação para falar com outros membros da tripulação.

Branco, por necessidade

Décadas de exploração espacial e trabalho em laboratórios orbitais têm demonstrado que, independentemente da tecnologia do traje espacial, este deve ser de cor branca. Esta tonalidade reflete a luz solar, evitando a absorção de radiação cósmica e contribuindo para manter o astronauta fresco.

Com exceção dos pousos lunares das missões Apollo entre 1968 e 1972, a NASA só utilizou os trajes de exploração em atividades fora da Estação Espacial Internacional. O branco desses trajes também permite distinguir os astronautas enquanto trabalham flutuando na imensidão do espaço exterior.

Para o próximo pouso na lua, a NASA usará as Unidades de Mobilidade Extraveicular Axiom (AxEMU), que se destacam por oferecer flexibilidade e conforto durante a realização de tarefas científicas precisas.

Atualmente, os AxEMU estão em fase de testes no Centro Espacial Johnson da NASA, onde são simuladas as manobras que serão realizadas na superfície lunar.

Para além da cor

Agora, desde o início, os trajes espaciais têm incorporado inovações tecnológicas para melhorar a segurança e funcionalidade dessas roupas o máximo possível. Entre os avanços mais notáveis estão:

Materiais mais resistentes e leves: Foram desenvolvidos novos materiais que são mais resistentes a perfurações, radiação e temperaturas extremas, ao mesmo tempo que são mais leves e flexíveis.

Foram desenvolvidos novos materiais que são mais resistentes a perfurações, radiação e temperaturas extremas, ao mesmo tempo que são mais leves e flexíveis. Sistemas de suporte vital mais eficientes: Os sistemas de suporte vital fornecem oxigênio, regulam a temperatura e removem dióxido de carbono, e melhoraram consideravelmente em termos de eficiência e autonomia.

Os sistemas de suporte vital fornecem oxigênio, regulam a temperatura e removem dióxido de carbono, e melhoraram consideravelmente em termos de eficiência e autonomia. Tecnologias de comunicação e sensores: Os trajes espaciais modernos estão equipados com sistemas de comunicação avançados e sensores que permitem aos astronautas comunicar com a Terra e monitorar o seu ambiente.

O futuro dos trajes espaciais

À medida que a exploração espacial continua a expandir-se, os trajes espaciais continuarão a evoluir para enfrentar os novos desafios de viagens espaciais mais longas e ambiciosas.

Os pesquisadores estão trabalhando no desenvolvimento de trajes espaciais ainda mais resistentes, confortáveis e funcionais, que permitam aos astronautas explorar o espaço com maior segurança e eficiência.