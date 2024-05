Prefixo +66: Por que não deve responder às mensagens com este número no WhatsApp?

O WhatsApp tornou-se um alvo atraente para os golpistas, que aproveitam a ampla base de usuários e a natureza pessoal da plataforma para realizar seus enganos. Ao longo dos anos, as fraudes neste aplicativo evoluíram significativamente em termos de métodos e objetivos, obrigando os usuários a permanecerem sempre alertas e a tomarem medidas preventivas para se protegerem.

ANÚNCIO

Das fraudes simples às técnicas sofisticadas

No início, as fraudes no WhatsApp eram relativamente simples, como o envio de mensagens em massa com links falsos ou a falsificação da identidade de conhecidos para solicitar dinheiro. No entanto, com o tempo, os golpistas desenvolveram técnicas mais sofisticadas, utilizando engenharia social, malware e outras ferramentas para enganar suas vítimas.

A segurança no WhatsApp é uma responsabilidade compartilhada entre a plataforma, os usuários e as autoridades. Ao estar informado sobre as últimas fraudes, adotar práticas seguras e relatar qualquer atividade suspeita, podemos contribuir para um ambiente digital mais seguro para todos.

Uma nova tendência em ascensão: o prefixo +66

Nos últimos dias, uma nova modalidade de golpe tem ganhado popularidade no WhatsApp: o recebimento de mensagens com o prefixo +66. Esses números, provenientes da Tailândia, estão associados a golpes por meio de aplicativos de mensagens, conforme alerta a União Internacional de Telecomunicações (UIT).

As mensagens do remetente com prefixo +66 costumam conter links suspeitos, promessas de empréstimos de dinheiro ou anúncios de prêmios falsos. Além disso, os golpistas podem fazer ligações insistentes para cobrar o custo da chamada internacional ou intimidar suas vítimas para obter informações pessoais.

Recomendações para se proteger:

Cuidado com números desconhecidos: Ignore qualquer contato de um número desconhecido, pois eles podem iniciar uma conversa para tentar enganá-lo.

Ignore qualquer contato de um número desconhecido, pois eles podem iniciar uma conversa para tentar enganá-lo. Identifique o código de área internacional: Preste atenção ao código de área internacional do número que está te contatando. No México, o código de área é +52. Se o número for de outro país, é provável que seja um golpista.

Preste atenção ao código de área internacional do número que está te contatando. No México, o código de área é +52. Se o número for de outro país, é provável que seja um golpista. Não baixe arquivos anexados: Os arquivos anexados em mensagens suspeitas podem conter malware que infecta seu dispositivo. Evite baixá-los a todo custo.

Os arquivos anexados em mensagens suspeitas podem conter malware que infecta seu dispositivo. Evite baixá-los a todo custo. Nunca compartilhe informações confidenciais: Nunca forneça dados bancários, de identidade ou senhas através do WhatsApp, nem responda a solicitações desse tipo.

Nunca forneça dados bancários, de identidade ou senhas através do WhatsApp, nem responda a solicitações desse tipo. Relatar contatos desconhecidos: O WhatsApp oferece a opção de relatar contatos desconhecidos. Clique no nome ou número da pessoa, acesse as informações do usuário e selecione "Relatar" ou "Bloquear".

A prevenção é a melhor arma contra fraudes online. Seguindo estas recomendações e mantendo um alto nível de vigilância, você poderá se proteger dos cibercriminosos que procuram se aproveitar da sua confiança. Lembre-se, se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é.

A crescente onda de fraudes no WhatsApp requer que os usuários estejam atentos e tomem medidas preventivas para proteger suas informações pessoais e financeiras. Ao denunciar contatos suspeitos e compartilhar essas recomendações com familiares e amigos, podemos contribuir para criar um ambiente digital mais seguro para todos.