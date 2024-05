O X incorpora IA por meio de uma função que outras redes sociais já tinham

A inteligência artificial chegou a X. E por ser um aplicativo de Elon Musk, o mecanismo que aparece é Grok AI, um sistema desenvolvido por uma empresa do herdeiro multibilionário sul-africano. A rede social anteriormente conhecida como Twitter incorpora um mecanismo de aprendizado de máquina por meio de uma função que já estava presente em outras plataformas.

Através da conta XEng, que revela todas as novidades de software da rede social, é informado que as histórias já estão disponíveis, mas ao contrário das de WhatsApp, Instagram, Facebook ou Telegram, estas são selecionadas pela inteligência artificial, que previamente estudou o comportamento do seu algoritmo para recomendar os temas que você consome mais.

"Já disponível: Histórias em X, impulsionadas pela Grok AI. Veja sobre o que o mundo está falando com Stories on X, selecionadas por @grok. Agora disponível para assinantes Premium na aba Explorar. Apenas web e iOS por enquanto. Deixe-nos saber seus comentários", escreveu a conta mencionada em uma postagem.

Talvez o aspecto negativo é que a opção está disponível apenas para os usuários que pagam a assinatura premium do X. O Computer Hoy menciona que a IA irá te conhecendo conforme você visualiza diariamente, para te mostrar os temas exatos que está buscando.

Como funciona o Grok em X?

No dia 19 de abril deste mesmo ano de 2024, já tínhamos dado um avanço desta função, de acordo com vazamentos da versão beta do X.

Lá vimos como Grok está na parte direita do feed. Lá, podemos observar uma nova opção chamada “Explorar”. Ao clicar nela, encontramos uma série de manchetes sobre diferentes temas.

Se pressionarmos em um deles ou no botão “Mostrar mais”, uma lista de temas em alta será exibida na rede social. Ao selecionar um desses temas, a IA irá gerar um resumo com base nas informações coletadas de outros usuários. Logo abaixo do resumo, encontraremos publicações que comentam o tema em questão.

Naquela época, por ser uma versão beta, Grok só estava disponível em inglês. No entanto, Musk assegurou que a IA está disponível no idioma padrão de cada usuário.