O WhatsApp aumenta a duração dos Status para um minuto e muda completamente sua interface

WhatsApp é o aplicativo de mensagens instantâneas mais popular do planeta. Embora existam outras alternativas muito mais robustas, seguras e funcionais para assuntos profissionais ou de socialização. No entanto, a plataforma Meta mantém-se firme e com um ritmo constante de melhorias que mantêm o aplicativo interessante.

Tornou-se relativamente natural essa dinâmica em que aplicativos como o Telegram ou Signal implementam mudanças significativas em sua interface e sistema, ditando o curso desse segmento, de modo que meses depois, às vezes até anos mais tarde, vemos como essas novidades chegam exatamente ao WhatsApp.

Status do WhatsApp META - Arquivo

Mas há uma seção onde a plataforma permaneceu alheia a essa oscilação, pois “emprestou” a função em questão do Instagram: a seção de status. Que não são nada mais do que uma série de vídeos ou fotos de curta duração que desaparecem 24 horas após serem compartilhadas.

Os Estados do WhatsApp funcionam essencialmente da mesma forma que as Instagram Stories, que por sua vez pegaram essa ideia do Snapchat. Já faz anos que o Meta não mexe nessa seção e agora finalmente temos a certeza de que uma mudança importante está a caminho em sua interface.

O WhatsApp renovou sua seção de Status com uma nova interface e vídeos mais longos

Acontece que o WhatsApp, o popular aplicativo de mensagens instantâneas, não para de nos surpreender com a filtragem de novas funcionalidades que visam melhorar a experiência. Desta vez, graças a uma publicação do WABetaInfo, ficamos sabendo que a empresa anunciou duas novas funções para a versão beta do Android: uma nova interface para as atualizações de Status com a integração de vídeos mais longos e a possibilidade de ocultar conversas de grupos comunitários.

A primeira novidade, conforme detalhado pelos amigos do Android Arena, é uma nova interface para as atualizações de Status, que agora são apresentadas em um carrossel com miniaturas que permitem visualizar uma prévia de cada atualização sem precisar abri-las individualmente.

Esta nova interface, que já está disponível para alguns usuários na versão beta do aplicativo, oferece maior conforto e facilita a visualização das atualizações de status de seus contatos, integrando a visualização de canais em uma lista mais direta.

Além disso, para completar, também é confirmado que as pessoas do Meta estão trabalhando para aumentar o limite de tempo para os vídeos de Status de 30 segundos para um minuto. Essa função, que ainda está em fase de desenvolvimento, permitirá aos usuários compartilhar vídeos mais longos e com mais detalhes.

Grupos ocultos no WhatsApp

Além disso, temos uma nova função que nos permitirá ocultar conversas de grupos comunitários, permitindo aos usuários deixar de visualizar certos grupos na lista de conversas de grupos comunitários, proporcionando maior controle sobre nossa privacidade.

Para ocultar um grupo, basta clicar no ícone que aparece ao lado do nome do grupo e selecionar a opção correspondente para deixar de vê-lo.

No entanto, é importante destacar que as novas funções do WhatsApp para Android estão atualmente em fase de testes beta.

Portanto, espera-se que estejam disponíveis para todos os usuários nas próximas semanas ou meses.