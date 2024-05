O Japão levou 26 anos para construir o telescópio com a maior altitude do mundo

O Chile continua sendo uma terra privilegiada no mundo para a observação das estrelas. Cientistas atravessam os Andes para realizar intensas pesquisas, nas quais tentam descobrir os mistérios do cosmos. O Japão demonstrou isso ao construir o Observatório do Atacama (TAO), que levou cerca de 26 anos para ser construído.

Com a sua inauguração, o Japão e o Chile bateram recordes. Os cientistas japoneses construíram o telescópio mais alto do mundo, a 5.640 metros. E o território chileno serviu de base para esta espetacular obra de engenharia espacial.

De acordo com uma resenha do El Desconcierto, o TAO está localizado no topo do cerro Chajnantor, no norte do Chile. O projeto é uma iniciativa liderada pela Universidade de Tóquio. Sua localização foi reconhecida pela organização World Record Guinness.

O observatório conta com um telescópio óptico-infravermelho de 6,5 metros chamado ANIR (Câmera de infravermelho próximo de Atacama) e, de acordo com o que explica o professor Yuzuru Yoshii, líder do projeto, o TAO se baseará na pesquisa da matéria escura e das primeiras estrelas que se formaram no Universo.

"O ANIR do telescópio nos permite realizar observações de imagens utilizando a linha de emissão de hidrogênio no infravermelho próximo de Paα (1,875 µm), que antes eram impossíveis para os telescópios terrestres. As observações de Paα revelarão a verdadeira distribuição do gás ionizado nas galáxias e resolverão alguns mistérios da formação estelar. Além disso, serão realizadas observações posteriores dos resplendores das explosões de raios gama para explorar o universo distante", explicaram no site oficial do TAO.

Com esta altitude de mais de 5.000 metros acima do nível do mar, o TAO vence a umidade atmosférica e alcança uma visão incomparável na Terra. “A absorção atmosférica no infravermelho médio térmico é tão forte que as observações de telescópios terrestres têm sido impossíveis. No entanto, em novembro de 2009 conseguimos medir pela primeira vez uma emissão de 38 μm do solo”, informaram sobre as ferramentas.