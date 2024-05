O Google cria SEEDS: uma Inteligência Artificial como o ChatGPT que prevê o futuro do clima

Com todos os avanços tecnológicos dos últimos anos, especialmente no campo da Inteligência Artificial com projetos como ChatGPT da OpenAI, ainda há um campo que parece insondável para a raça humana: a previsão do clima. Desde tempos imemoriais até os dias atuais, é muito comum que a projeção dos fenômenos meteorológicos do dia a dia acabe sendo completamente diferente. Mas Google parece ter uma solução agora com SEEDS.

Todos já passamos pela experiência em que, ao verificar a previsão do tempo, é previsto um dia ensolarado e sem incidentes que exijam precauções ou pelo menos carregar um guarda-chuva, mas depois, do nada, na segunda metade do dia, as coisas começam a dar errado e de repente começa uma chuva torrencial que simplesmente não tínhamos previsto por confiar no relatório do tempo.

O novo programa promete ter um impacto na avaliação do clima Alex Fuentes / Atonchile (Alex Fuentes/Atonchile)

Isto ocorre devido a uma ampla variedade de fatores em constante mudança que acabam resultando na história que descrevemos acima para a maioria das pessoas. Mas agora, graças ao poder da Inteligência Artificial (IA) e seu potencial de processamento, temos em andamento uma nova ferramenta desenvolvida pelo Google que poderia mudar tudo.

Vamos conhecer o projeto SEEDS, uma IA que essencialmente poderia ser muito semelhante ao ChatGPT, mas que se concentra exclusivamente em prever, agora sim, com precisão, o futuro do clima.

Uma IA que realmente prevê o clima

Através de uma postagem no blog oficial da empresa, os cientistas do Google apresentaram todos os detalhes de seu Scalable Ensemble Envellope Diffusion Sampler, ou SEEDS, uma tecnologia inovadora baseada em Inteligência Artificial que utiliza modelos de difusão para acelerar e melhorar significativamente a previsão do tempo.

SEEDS, em termos gerais, sem aprofundar desnecessariamente no técnico, permite gerar grupos de previsões conjuntas a um custo computacional muito menor, o que abre novas possibilidades para a ciência meteorológica e climática, pois pode processar mais variáveis de cenários potenciais de clima em menos tempo para chegar a uma previsão muito mais precisa.

SEEDS | Google

A ilustração acima mais ou menos marca a magnitude da diferença entre os sistemas atuais e o que o SEEDS está alcançando, permitindo-nos dimensionar a importância da precisão na previsão do clima e o que poderia ser alcançado com este projeto.

As previsões meteorológicas precisas são essenciais para a nossa vida diária, desde o planejamento de atividades cotidianas até a proteção contra eventos climáticos extremos. À medida que o clima muda, a necessidade de ter informações meteorológicas confiáveis e oportunas se torna ainda mais crucial.

Os métodos tradicionais de previsão do tempo infelizmente se baseiam em simulações físicas complexas que, embora sejam cada vez mais precisas, são computacionalmente caras. Isso limita a capacidade de gerar conjuntos amplos de previsões que possam capturar todas as variáveis reais.

SEEDS: é um avanço revolucionário da Google

SEEDS sendo um modelo de IA generativa, semelhante em suas bases ao ChatGPT, supera as limitações dos métodos tradicionais, ao aproveitar o poder da difusão probabilística. Graças a isso, o SEEDS pode gerar conjuntos de previsões meteorológicas precisas a uma fração do custo atual.

Assim, com esta plataforma teríamos uma velocidade maior para criar conjuntos de previsões, 256 vezes mais rápido do que os métodos tradicionais, para ser preciso. Além disso, tudo teria um custo menor e, teoricamente, poderia até prever o surgimento futuro de eventos climáticos extremos.

Graças a tudo isso, SEEDS tem o potencial de transformar a ciência meteorológica e climática para sempre com sua IA que pode prever o futuro.