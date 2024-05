Muitas notificações? O Google toma medidas drásticas contra o spam no Chrome.

Há dias em que as notificações da Internet nos deixam loucos. Chega uma notificação após a outra e só temos duas opções: abri-las ou fechá-las sem sequer lê-las. Notícias, lembretes ou promoções, há momentos em que as notificações nos ajudam a manter-nos informados, embora outras vezes seja apenas spam que preferimos evitar. Se você é usuário do Google Chrome, deve saber que atualmente esses alertas são personalizáveis: dependendo de suas preferências você pode modificá-los, silenciá-los ou até mesmo desativá-los. Mas mesmo assim os alertas parecem nunca acabar.

Por isso, e para ajudar os usuários do Windows 11 e Windows 10, o Google Chrome decidiu lançar uma nova funcionalidade projetada para proteger os usuários das irritantes notificações de spam que muitos sites enviam sem controle.

A nova atualização anti-spam do Chrome

Começando pelo problema de que muitos usuários se inscrevem para receber notificações de sites que consideram úteis, mas com o tempo essas notificações se tornam uma fonte de spam, o Google decidiu intervir. Assim, essa nova funcionalidade, que faz parte do Safety Check do navegador, identifica e alerta os usuários do Windows sobre páginas que enviam uma quantidade excessiva de notificações.

Conforme relatado, a nova ferramenta do Google Chrome trabalha em segundo plano para monitorar as notificações enviadas pelos sites. Dessa forma, se detectar um volume incomum de alertas de um mesmo site, o navegador mostrará um aviso.

Depois, ao clicar nesse aviso, os usuários serão redirecionados para uma página onde poderão revisar as notificações recentes e optar por bloquear diretamente aquelas que considerarem excessivas. Além disso, dentro das "recomendações de segurança", será fornecida informação detalhada sobre as notificações enviadas por um site durante a última semana, com o objetivo de transparentar essa informação com os usuários.

Para aqueles que decidirem fazer algo sobre esses avisos, o Chrome oferece opções. Por exemplo, os usuários podem optar por ignorar o alerta ou selecionar "bloquear tudo" para interromper todas as notificações. Eles também podem bloquear sites específicos individualmente, garantindo que apenas os mais importantes sejam silenciados.

No entanto, o Safety Check do Chrome vai além de apenas gerenciar notificações, pois também realiza controles de segurança, como a verificação de senhas, segurança da navegação na web, atualizações recomendadas do navegador e a integridade de todas as extensões instaladas. Para ativá-lo, basta acessar as opções de “privacidade e segurança” do navegador.