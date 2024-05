Esta é a razão pela qual os usuários do Android sempre manterão o Bluetooth ligado daqui para frente

A história do Bluetooth remonta à década de 1980, quando Nils Ryden e Jaakko Oksala, engenheiros da empresa sueca Ericsson, começaram a trabalhar em uma tecnologia sem fio de curto alcance para substituir os cabos usados para conectar telefones celulares. A primeira especificação do Bluetooth foi publicada em 1998, e a tecnologia foi rapidamente adotada por uma ampla gama de fabricantes de dispositivos.

É uma tecnologia que continua evoluindo constantemente e espera-se que desempenhe um papel ainda mais importante em nossas vidas no futuro. Por isso, é provável que vejamos novos dispositivos que utilizam Bluetooth, assim como melhorias no alcance, velocidade, segurança e eficiência energética da tecnologia.

Agora, embora o Bluetooth tenha se tornado uma função indispensável em nossos dispositivos inteligentes, alguns usuários ainda optam por desativá-lo para economizar bateria, uma prática que pode mudar com a chegada do Android 15.

O Google procura ativar automaticamente o Bluetooth

De acordo com informações da versão beta do Android 15, o Google está trabalhando em uma função que ativaria automaticamente o Bluetooth mesmo que o usuário o tenha desativado manualmente. Essa medida é uma resposta à necessidade de otimizar o funcionamento da função "Encontrar meu dispositivo", que permite localizar um smartphone perdido.

Por que o Bluetooth é essencial para “Encontrar meu dispositivo”?

A função "Encontrar meu dispositivo" funciona emitindo um sinal do telefone perdido para dispositivos próximos. Este sinal é captado por outros dispositivos e permite deduzir a localização do telefone perdido. No entanto, para que esse processo funcione corretamente, o Bluetooth do telefone perdido deve estar ativado.

Uma opção para desativar o Bluetooth, mas com avisos

O Google, ciente de que alguns usuários preferem ter o Bluetooth desativado, planeja oferecer uma opção para desativá-lo manualmente no Android 15. No entanto, ao fazê-lo, o usuário receberia uma mensagem avisando que funções como Compartilhamento Rápido, "Encontrar meu dispositivo" e a localização do usuário deixariam de funcionar corretamente.

Disponibilidade e detalhes pendentes

Por enquanto, as informações sobre essa nova função estão limitadas ao que foi observado na versão beta do Android 15. Teremos que esperar até o lançamento oficial do sistema operacional, previsto para fevereiro de 2025, para saber detalhadamente como essa opção funcionará e se existe a possibilidade de desativar o Bluetooth permanentemente.