Do Gemini ao Google Wallet: as 9 funções com inteligência artificial do Android

Desde o seu lançamento em 2008, o Android consolidou-se como um dos sistemas operacionais móveis mais utilizados em todo o mundo. A plataforma desenvolvida pelo Google destaca-se pela sua usabilidade e interface fácil, além de oferecer uma impressionante variedade de aplicativos através da Play Store. Além disso, o Android tem se dedicado a consolidar a sua segurança e desempenho por meio de atualizações constantes e novas funcionalidades.

ANÚNCIO

Por exemplo, este ano, o sistema operacional apresentou nove novas funcionalidades impulsionadas por inteligência artificial, projetadas com tecnologia de ponta para ajudar a melhorar a produtividade das pessoas e a acessibilidade em todos os dispositivos, incluindo smartphones, relógios, tablets e até mesmo veículos através de IA no Android Auto.

As funções de IA disponíveis no Android

Uma das atualizações mais notáveis do ano é a integração doGemini no Google Messages, que permite aos usuários interagir diretamente com inteligência artificial para redigir mensagens e planejar eventos sem sair do aplicativo. No entanto, ainda está em versão beta em inglês.

Também em inglês, há a função de legendas de imagens geradas por IA na plataforma Lookout, que fornece descrições de áudio das fotografias e é especialmente projetada para ajudar as comunidades cegas e/ou com baixa visão.

No que diz respeito ao áudio, os usuários de Android agora podem acessar controles de transmissão aprimorados no Spotify, facilitando a troca entre dispositivos com a função Spotify Connect. Enquanto o Google Docs é atualizado com a capacidade de fazer anotações à mão ou com uma caneta.

Outras melhorias com IA incluem a integração do Google Wallet em smartwatches Wear OS, que já permite aos usuários acessar "cartões de embarque, ingressos para eventos, membros de academias, cartões de fidelidade e mais diretamente do pulso". Além disso, o aplicativo de saúde Fitbit redesenhado agora se sincroniza com o Health Connect, oferecendo uma plataforma unificada que combina dados de várias aplicações de saúde e fitness.

Finalmente, a acessibilidade também está presente com melhorias no Lens no Google Maps através do leitor de tela TalkBack, que facilita a exploração do ambiente com detalhes falados em voz alta. Além disso, pensando em melhorar a mobilidade urbana, foram incluídas indicações de trânsito no Google Maps para Wear OS, o que permite aos usuários receberem direções diretamente em seus relógios.