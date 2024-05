Criar sol artificial é a solução para a mudança climática? É o que diz especialista em fusão nuclear

Mais de 40 países têm projetos relacionados à fusão nuclear. Estabilizar um reator para criar uma espécie de sol artificial parece ser a resposta para resolver os problemas das mudanças climáticas. Gerar energia elétrica, através de métodos convencionais, custa caro para a Terra e é urgente uma nova modalidade que seja amigável ao meio ambiente.

Criar um sol artificial é a solução? Ver mais de 40 países trabalhando nisso (tanto em projetos individuais quanto em conjunto) nos diz que sim. Vimos os avanços da Coreia do Sul e da China em fusão nuclear e são bastante encorajadores.

Paul Wouters, engenheiro nuclear responsável pela segurança do projeto International Thermonuclear Experimental Reactor, mais conhecido como ITER, acredita que a fusão nuclear é o melhor caminho para reduzir os gases do efeito estufa.

ITER é um projeto de construção de um reator que permita a reação nuclear, composto por 35 países (os 27 da União Europeia, além dos Estados Unidos, China, Coreia do Sul, Rússia, Japão, Reino Unido, Índia e Suíça).

"É uma energia muito mais limpa", afirma Wouters em declarações citadas pela EFE, de acordo com o Bio Bio. A fusão nuclear já existe de forma natural nos processos realizados pelo Sol, então o ITER quer "tentar replicar uma pequena estrela na terra", diz o especialista.

A ideia desta organização é que 60 por cento da energia produzida na Terra seja por meio de fusão nuclear. Isso reduziria drasticamente a pegada de carbono na atmosfera do nosso mundo.

Fusão nuclear

Avanços em fusão nuclear

Para os cientistas que trabalham nesse tipo de projetos, o mesmo problema persiste: consomem mais energia do que geram. Isso faz com que não consigam manter sua estabilidade por muito tempo e acabem ‘esgotando’ esse sol artificial, pois os materiais usados no reator se desgastam.

Há um grupo de cientistas da Coreia do Sul que avançam lentamente, mas com segurança, na criação de um reator para desenvolver um sol artificial capaz de fornecer energia para uma cidade inteira.

A iniciativa desses cientistas é conhecida como reator Korea Superconducting Tokamak Advanced Research Reactor (KSTAR). Em 2018, eles conseguiram manter o sol artificial estável por 30 segundos. Agora, eles bateram o recorde e aumentaram o tempo de estabilidade para 48 segundos.

Cada segundo que passa é um passo em direção à sustentabilidade contínua desse tipo de reatores. Talvez o mais importante de seu feito seja que conseguiram manter estável o modo de operação de plasma de alto desempenho (modo H) por 102 segundos (não confundir com o tempo de estabilidade ligado).

As altas temperaturas, a radiação e a corrosão do plasma ainda são o maior desafio dos cientistas na fusão nuclear. É por isso que é tão importante que tenham mantido um destes três elementos estáveis por quase dois minutos.