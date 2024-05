Contagem regressiva para o caos: o apocalipse digital poderia ocorrer em 2025

Você consegue imaginar viver sem internet? Claramente, isso é possível, mas com a forma como as coisas estão nos tempos atuais, a verdade é que seria um caos de proporções. Se ocorresse um apagão digital, é possível que acabemos em uma espécie de “apocalipse” ao estilo de Mr. Robot, ou até pior. Muitas áreas dependem da internet, como trabalhos ou contas bancárias, então perder o acesso a esses serviços digitais poderia impactar o mundo todo de forma significativa.

A possibilidade de um "Apocalipse da Internet" em 2025 já está alertando especialistas e tecnólogos ao redor do mundo, após previsões que alertam sobre tempestades solares de magnitude semelhante ou maior ao Evento Carrington de 1859, que teve um impacto significativo nos sistemas de telégrafo na Europa e na América.

Sem eletricidade Riscos das explosões solares

É possível que haja um ‘Apocalipse da Internet’ em 2025?

Como mencionado anteriormente, perder o acesso à internet poderia ter repercussões catastróficas, colocando em risco setores como o setor bancário ou até mesmo os sistemas de navegação GPS. Nesse sentido, pesquisadores como Sangeetha Abdu Jyothi da Universidade da Califórnia têm enfatizado a gravidade de tal evento, que poderia causar perdas econômicas estimadas em 11 bilhões de dólares devido à interrupção de serviços.

Nossa dependência tecnológica está presente em quase todos os aspectos da vida moderna, por isso atualmente uma queda em massa poderia ser especialmente devastadora. Mas, por que isso poderia acontecer? Uma razão são as tempestades solares.

A NASA, através de sua missão Parker,, está liderando as pesquisas sobre ventos solares e fenômenos relacionados, estudando dados que ajudam a entender melhor essas tempestades solares. No entanto, atualmente a capacidade de previsão humana é limitada, com apenas 17 horas de antecedência entre a detecção de uma explosão solar e seu impacto na Terra.

Por exemplo, um precedente significativo foi o apagão de 1989 em Quebec, Canadá, quando uma explosão solar deixou a cidade sem eletricidade por horas, mostrando a vulnerabilidade de suas redes elétricas. Por isso, por enquanto, a única coisa clara é que a comunidade científica deve se preparar para esse possível fenômeno, com sistemas mais resistentes ou pelo menos uma estratégia antecipada que ajude a mitigar seus possíveis efeitos.