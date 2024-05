A NASA revelou a verdadeira cor dos oceanos da Terra, graças às imagens do satélite PACE

A NASA não quer negligenciar as pesquisas, análises e observações do que ocorre dentro do nosso planeta, por estarem focados no espaço. E é por isso que em fevereiro deste mesmo ano lançaram o satélite Plancton, Aerosóis, Nuvens e Ecossistemas Oceânicos, mais conhecido como PACE, para estudar o comportamento dos oceanos.

Desde meados de abril, começaram a chegar os primeiros dados, e de acordo com informações em seu portal oficial, a NASA está revelando as verdadeiras cores dos oceanos da Terra.

Através deste satélite, os cientistas da agência espacial norte-americana querem estudar a vida microscópica no oceano e as partículas no ar. O objetivo é avançar na compreensão de problemas como a saúde das áreas de pesca, a proliferação de algas nocivas, a poluição do ar e a fumaça de incêndios florestais. Com o PACE, os cientistas também podem investigar como o oceano e a atmosfera interagem e como são afetados por um clima em mudança.

"Estas imagens impactantes promovem o compromisso da NASA de proteger nosso planeta", disse Bill Nelson, administrador da NASA, sobre os primeiros dados. "As observações do PACE nos darão uma melhor compreensão do impacto que nossos oceanos e vias fluviais, e os pequenos organismos que habitam neles, têm na Terra. Desde as comunidades costeiras até a atividade pesqueira, a NASA está coletando dados climáticos que são cruciais para todas as pessoas", acrescentou.

“A primeira luz da missão PACE é um marco importante em nossos esforços contínuos para melhor compreender nosso planeta em constante mudança. A Terra é um planeta aquático e, no entanto, sabemos mais sobre a superfície da Lua do que sobre nossos próprios oceanos. PACE é uma das várias missões-chave que está iniciando uma nova era das ciências da Terra”, disse Karen St. Germain, diretora da Divisão de Ciências da Terra da NASA.

A verdadeira cor dos oceanos da Terra, de acordo com o PACE

O PACE da NASA detecta luz em uma faixa hiperespectral de organismos marinhos microscópicos no oceano ao largo da costa da África do Sul NASA

Ilha de Hokkaido, Japão À esquerda está a imagem em cores reais. À direita, a imagem infravermelha de ondas curtas mostra a luz refletida em cores às quais o olho humano não é sensível NASA

A Península de Kamchatka, na Rússia, cobre uma área do tamanho do Colorado, mas contém mais de 100 vulcões que se estendem por uma extensão de terra de mil quilômetros. NASA