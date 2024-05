A missão da NASA que nos salvou de um possível impacto de asteroide

A humanidade vive com o medo de que um asteroide gigante impacte a Terra e acabe com nossa raça. Isso é expresso através da ficção científica e desenvolve missões para nos proteger de eventos catastróficos desse tipo. Um dos projetos mais importantes desse tipo nos últimos 15 anos chega ao fim no final de 2024.

ANÚNCIO

De acordo com o que foi relatado pelo Slash Gear, o NEOWISE realizará suas últimas análises do Sistema Solar durante o último trimestre e ficará completamente inutilizável no início de 2025. Foi lançado em 2009 e, enquanto esteve em órbita, detectou cerca de 44.000 objetos em nosso bairro estelar.

Através de suas ferramentas infravermelhas, conseguiu captar cerca de 3.000 asteroides, dos quais pelo menos 215 eram totalmente inéditos. Além disso, aprimorou a trajetória das rochas que estavam girando perto de nós, para poder identificar se havia algum perigo de impacto contra a Terra.

Pegasus Meteoro (NASA/Europa Press)

Os telescópios mais claros podem ser vistos na faixa de comprimento de onda da luz visível (o mesmo comprimento de onda da visão humana), mas é difícil detectar os mais escuros nessa faixa de comprimento de onda. No entanto, com instrumentos infravermelhos, os asteroides podem ser detectados pelo calor que emitem, tornando assim visíveis até os asteroides mais escuros”.

E o destaque desta missão é a capacidade de detectar qualquer rocha próxima à nossa órbita em sua trajetória. As rochas mais surpreendentes são aquelas que cruzam nossa linha de visão com o Sol e são invisíveis para os observatórios convencionais. O NEOWISE e seu infravermelho têm a capacidade de registrar qualquer coisa.

"O mais divertido quando olho os dados pela primeira vez é saber que ninguém os viu antes. Isso te coloca em uma posição única para realizar uma exploração real", disse Roc Cutri, cientista principal do Sistema de Dados Científicos NEOWISE no Centro de Análise e Processamento de Infravermelho de Caltech.

No final deste ano, o NEOWISE será desativado e só podemos agradecer por nos salvar, sempre monitorando a trajetória de rochas que poderiam ter exterminado nossa raça.