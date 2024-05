A Microsoft está silenciosamente matando o Skype e removendo-o completamente do Windows

Lembram-se dos bons dias de glória do Skype? Há 20 anos, era uma plataforma espetacular que se mostrava claramente como uma alternativa muito mais robusta do que o limitado MSN Messenger, pois oferecia a oportunidade de fazer chamadas de áudio e vídeo internacionais a baixo custo. Obviamente, sob essa dinâmica, era apenas uma questão de tempo até que a Microsoft o comprasse, com a intenção de torná-lo um elemento integral do Windows.

ANÚNCIO

Infelizmente, esse período em que esse software foi útil e relevante foi relativamente breve após o surgimento do Smartphone com toneladas de aplicativos móveis que ofereciam soluções mais atraentes e consistentes do que o Skype, o que fez com que a plataforma envelhecesse rapidamente e fosse relegada a uma alternativa de trabalho para videoconferências no Sistema Operacional.

Skype Antiguidade

Depois do lançamento do Microsoft Teams, este software empresarial quase imediatamente sentiu o peso da obsolescência esmagando-o. Os dias para o programa pareciam contados e isso foi confirmado a cada nova atualização do Windows que o relegava. Até o nosso presente, onde finalmente ele morreu.

O Skype for Business está sendo desconectado de todos os sistemas Windows pela Microsoft

Num movimento que marca o triste fim de uma era, a Microsoft encerrou oficialmente o suporte ao Skype Empresarial, sua plataforma de comunicação empresarial, também conhecida como Skype for Business, que há muito tempo vinha sendo um software legado, quase arrastado como um fardo, desde versões anteriores do sistema operacional.

Todos nós sabíamos que o aplicativo de desktop tinha sua sentença após um anúncio prévio em novembro de 2023 que oficializava sua obsolescência e agora, juntamente com sua atualização mais recente do Teams, a Microsoft desconectou permanentemente os servidores do Skype Empresarial, deixando os usuários sem acesso às suas funções e configurações.

Filtros de vídeo MICROSOFT (MICROSOFT/Europa Press)

Mas essa decisão não é inesperada, já que a empresa por trás do Windows vem promovendo ativamente sua nova plataforma de colaboração, o Microsoft Teams, como a solução preferida para comunicação empresarial.

Sendo honestos, não podemos culpá-los, o Skype parece estar a anos-luz do que o Teams se tornou agora, por isso recomendamos vivamente dar-lhe uma oportunidade se ainda não o experimentaram.

Na verdade, num esforço para facilitar a transição, a empresa lançou recentemente uma atualização importante para o Microsoft Teams, a versão 5.0.111.0, que foi projetada para substituir diretamente o Skype Empresarial e oferecer uma experiência mais robusta e moderna.

Microsoft Teams Rooms integra várias novidades para que não sinta falta do Skype

A atualização 5.0.111.0 do Microsoft Teams trouxe uma série de melhorias significativas que a tornam uma solução abrangente para as necessidades de qualquer ambiente de trabalho que precise de algo um pouco mais completo do que o Google Meet para suas reuniões.

Entre as novidades desta versão, temos finalmente suporte nativo 4K para telas compatíveis, novas opções de idioma dentro das salas do Teams para equipes de diferentes países em uma mesma reunião, códigos QR como forma de conexão para participar de reuniões e uma nova visualização de galeria na interface para tornar a experiência de interação mais atraente.

No final, a morte do Skype era inevitável e o Teams honestamente faz tudo melhor. Voem alto.