WhatsApp: cinco passos para evitar ser adicionado a grupos sem ser perguntado antes

Os grupos do WhatsApp nem sempre são do agrado de todos. E menos ainda quando agora há uma quantidade grotesca de pessoas que criam um grupo para qualquer coisa. Há aqueles que se sentem desconfortáveis e acham que só estão poluindo a tela principal do seu serviço de mensagens do Meta.

No entanto, essas pessoas concordam que, de vez em quando, é necessário ingressar em algum desses grupos. Questões de trabalho, faculdade ou atividades sociais importantes nos obrigam a, em algum momento, estarmos dentro de um grupo do WhatsApp.

No entanto, vocês como usuários não podem perder o controle de sua conta do WhatsApp. Não permita que, sem consultar você antes, o adicionem a um grupo sem aviso prévio. O serviço de mensagens do Meta possui um mecanismo que pode ser ativado em cinco passos simples, conforme recomendado por um especialista em tecnologia do Infobae.

Assim você evita ser adicionado em grupos do WhatsApp sem ser consultado.

Abra o WhatsApp e entre nas configurações.

Pressione a opção "Conta" e depois "Privacidade".

Vá para "Grupos".

Nesta seção, escolha quem pode te adicionar a grupos, com opções que incluem "Todos", "Meus contatos" ou "Meus contatos, exceto...".

Ao selecionar "Meus contatos, exceto...", você poderá especificar quais contatos não deseja que te adicionem a grupos.

Bloquear números desconhecidos no WhatsApp

Numa era em que a cibersegurança é fundamental, existem certas funções incluídas nas plataformas que frequentamos que devemos memorizar. Uma delas é como bloquear números desconhecidos no WhatsApp, o que facilitará muito a sua vida se receber uma mensagem ou chamada suspeita.

O aplicativo de mensagens oferece várias maneiras de bloquear um contato indesejado. Em primeiro lugar, se o caso é que você recebeu uma mensagem de um número não registrado em seus contatos, basta abrir o chat no WhatsApp e tocar no número na parte superior da tela para acessar os dados do contato. Uma vez lá, você pode verificar se eles têm algum grupo em comum ou alguma informação que o faça reconhecer o contato. Mas se você perceber que se trata de uma possível fraude, basta deslizar para baixo, selecionar “Bloquear contato” e depois confirmar.

Depois, se você recebeu uma ligação de um número desconhecido, o processo é igualmente simples. Basta ir até a aba "Chamadas" dentro do aplicativo, localizar a chamada do número suspeito e selecionar a opção "Bloquear contato" no menu de opções.

A outra alternativa é gerenciar seus contatos bloqueados diretamente nas configurações do WhatsApp, onde o procedimento é um pouco mais longo: você precisa acessar as configurações do aplicativo, selecionar “Conta”, depois “Privacidade” e rolar até “Contatos bloqueados”. Lá, você pode adicionar novos números à lista de bloqueados usando o ícone “Adicionar” localizado no canto superior direito.